Los planes contra inundaciones

La Generalitat de Catalunya aprobó ayer revisar sus protocolos de emergencia tras las graves inundaciones de València. Así, el Executiu dio luz verde a diversas medidas con el objetivo de reforzar el sistema de protección civil en todos los municipios, lo que incluye “revisar los protocolos que se aplican en casos de emergencia, analizar si se desarrollan actividades en zonas inundables que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y habilitar una línea de ayuda económica para los daños que la DANA ha provocado estos días en el país”. Illa ha encargado al departamento de Interior y Seguridad Pública la revisión de los protocolos de actuación para afrontar las situaciones de catástrofe o calamidades públicas y, en su caso, de la normativa aplicable y “reforzar las funciones de la Comisión de Protección Civil”. “La DANA ha sido un aviso”, valoró la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que reiteró que en dos años todos los municipios deben disponer de planes locales de protección civil homologados y actualizados. Toda protección es poca y desde esta sección llevamos muchos años insistiendo en la importancia vital que tienen estos programas obligatorios y que un 50% de los ayuntamientos catalanes no cumplen o porque no los tienen redactados o porque los tienen caducados. Las catástrofes, que antes fijaban su cadencia entre 100 y 500 años, han aumentado por el cambio climático y el Mediterráneo y áreas de influencia son las que tienen más riesgo, como es sabido y vienen advirtiendo los expertos desde hace tiempo. Hay que ponerse las pilas y priorizar actuaciones y la vida de las personas es de absoluta preferencia siempre. No se trata de decrecer, se trata de preservar al máximo los cauces de los ríos y rieras y evidentemente no construir en las riberas, y donde los edificios ya son parte imprescindible e ineludible de los paisajes urbanos, como Cappont en Lleida, o zonas de Balaguer, La Pobla, Sort, Tremp o La Seu, por poner solo unos ejemplos de Lleida o el Pirineo, con edificaciones en áreas inundables, tener unos planes de revisión y de evacuación cuando fuere necesario eficaces y rigurosos. Palos a las ruedasEl pleno del Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso presentado por el PP contra la ley de Amnistía y ha rechazado la recusación contra el magistrado conservador José María Macías formulada por la Abogacía del Estado al considerarla prematura. El del Partido Popular es el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía al que da curso esta institución en otro intento de este partido de poner palos a las ruedas de la normalización política y de hacer de la judicialización su arma preferida cuando les fallan las urnas