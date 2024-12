Se disparan los rescates de montaña

Creado: Actualizado:

En los últimos 15 años, los Bomberos de la Generalitat han llevado a cabo más de 4.700 rescates en el medio natural en las comarcas leridanas, con una tendencia al alza preocupante. Así, en 2010, la cifra se situó en 227, duplicándose en 2023 con 505 y alcanzando ya este año los 427, sin contar los del Besiberri de este fin de semana y otros en diversos enclaves de Ponent. Estos servicios incluyen también la búsqueda de personas perdidas o desorientadas y los auxilios en cuevas, ríos o pozos. Aran lidera las actuaciones, con más de 1.300 rescates desde 2010, lo que representa más de un 6% del total de las actuaciones en Catalunya. Por municipios, Naut Aran es el que acumula más en estos 15 años, superando los 800 rescates. Es evidente que a medida que el turismo interior y las excursiones de montaña se han convertido en una opción de ocio y deportes para miles de personas, tanto en verano como en invierno, hay que recordar que la montaña tiene sus normas, escritas y no escritas, y que para disfrutarla hay que respetarlas, como llevar ropa y calzado adecuados para andar sobre rocas, con la mirada siempre puesta en las previsiones de tiempo, la correcta hidratación, el botiquín mínimo y sobre y ante todo estudiar bien la ruta para saber si se tiene el nivel suficiente para acometerla. Andar es una cosa y llevar a cabo rutas de alta dificultad, sobre todo en invierno, otra siempre peligrosa. Un GPS y el móvil son también instrumentos indispensables para el auxilio en caso de pérdidas o accidentes. El riesgo cero no existe y los excursionistas o alpinistas ya saben el peligro que corren cuando se disponen a recorrer una ruta o escalar un pico, pero para evitar fatales e irreversibles accidentes como el que sufrió un vecino del Vallès este fin de semana en el Besiberri Sur es muy importante conocer el terreno del que uno quiere disfrutar y estar preparado para cualquier eventualidad. El senderismo o alpinismo son actividades preciosas y de grandes recompensas pero que no todo el mundo está preparado para acometer. La prudencia es vital en la montaña.

El éxito del Pirineo

Las comarcas de montaña de Lleida vuelven a poner el cartel de completo en los complejos y hoteles a pie de pistas en estas fiestas navideñas y el turismo rural, tanto en el Pirineo como en el resto de Ponent, logra excelentes cifras por la costumbre cada vez más habitual de reunirse familias y amigos en casas de pagès o masías para dar la bienvenida al nuevo año. El turismo en Lleida ha ido ganando enteros con las ofertas complementarias al esquí, la mejora de la restauración y los complementos de ocio y cultura que ofrece. Un éxito que la pandemia exponenció y que se ha mantenido. Hay todavía muchas asignaturas pendientes pero se progresa adecuadamente.