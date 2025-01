La economía mejora

Creado: Actualizado:

La economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2%, superando las previsiones de los analistas. El INE publicó ayer, además, que en el último trimestre del año el producto interior bruto ha mantenido el ritmo de crecimiento con un aumento del 0,8%, igualando los dos trimestres anteriores. Los datos vienen impulsados por la recuperación de la demanda interna, que ha aportado el 88% del crecimiento en 2024. Así, el consumo de los hogares se recupera y también las exportaciones, al igual que los buenos datos turísticos han contribuido a este fuerte crecimiento, aportando 4 décimas en el conjunto del año. Los datos además confirman que el Estado español ha podido asumir el coste en términos económicos de las inundaciones provocadas por la dana en València, ya que el crecimiento del PIB en el último trimestre fue el mismo que en los dos trimestres previos. Que se haya superado las expectativas y que la mejora económica sea superior a lo previsto es importante porque condiciona los datos de 2025. El efecto arrastre hará que el producto interior bruto de este año crezca por encima de lo que habían calculado tanto el Ejecutivo como los principales expertos. De hecho, el Gobierno tiene planeado mejorar la semana que viene sus expectativas de crecimiento que ahora mismo son del 2,4% y la situará más cerca del 3%. Tras conocerse los datos, desde el ministerio de Economía destacan que “España sigue liderando el crecimiento en la zona euro” y que “el crecimiento de la economía española es equilibrado”. Sin duda es una buena noticia porque de esta mejora dependen muchos empleos, empresas, sueldos y capacidad recaudadora e inversora del propio estado y por extensión las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero no olvidemos que el nivel de vida en el estado está por debajo de las principales economías europeas, tanto en PIB como en sueldos, y si bien las cifras son positivas existen muchas asignaturas pendientes que hay que ir poco a poco aprobando antes de sacar pecho. Una tragedia evitableLa muerte de un joven en la vía de alta velocidad de Lleida es una muestra de cómo las redes y la ignorancia del peligro que supone no conocer las normas de seguridad en las líneas del ferrocarril pueden acabar en tragedia. Al parecer, el joven que acompañaba a la víctima, y que salvó la vida tras encaramarse al Alvia para viajar sin pagar hasta Barcelona, ha declarado que su pretensión era ir encima del convoy hasta la Ciudad Condal, suponemos que imitando locuras similares vistas en internet. Esta insensatez evidencia que no sabían que las catenarias pueden ser mortales y que la educación cívica de parte de la juventud deja mucho que desear