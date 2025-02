Condena a la desidia de la administración

Creado: Actualizado:

El juzgado de lo contencioso de Lleida ha condenado al ayuntamiento de La Seu d’Urgell y a su aseguradora a indemnizar con 68.249,46 euros a un matrimonio de jubilados por daños morales, al no haber actuado con diligencia para obligar al pub que estaba ubicado debajo de su piso a poner fin al exceso de ruido nocturno que les impedía descansar. La sentencia subraya que el consistorio no aplicó ninguna medida eficaz para obligar a los dueños del local a limitar el ruido a pesar de “las continuas denuncias” de estos vecinos. Considera probado que era conocedor de que el pub incumplía la normativa en materia de aislamiento acústico, horarios y de controles y, a pesar de ello, sólo le impuso multas mínimas, lo que hizo que esta pareja tuviera que soportar esta situación durante 4 años, hasta que el local cerró por orden judicial. Es una sentencia con unas características muy poco habituales, al obligar a una administración a compensar económicamente los perjuicios que su desidia ha causado a los ciudadanos. Sería bueno que las distintas instituciones tomaran nota y tuvieran claro que la diligencia y el interés general deben ser dos principios básicos de sus actuaciones. Y si no los cumplen, tendrían que ser sancionadas, igual que la administración aplica multas o recargos a personas que vulneran la normativa o no pagan sus impuestos cuando toca. El Auditori, un gran activoEl Auditori Enric Granados celebra estos días el 30 aniversario de su inauguración oficial, que tuvo lugar el 14 de febrero de 1995. A lo largo de estas tres décadas ha acogido unos 1.500 conciertos con más de 635.000 espectadores en total. Su sala principal ha sido el escenario de actuaciones de estrellas de la lírica como Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Barbara Hendrix, Josep Carreras o Jaume Aragall y de grandes figuras de distintos estilos musicales como Bebo Valdés, Joaquín Achúcarro, Marianne Faithfull, María Dolores Pradera o Alicia de Larrocha, entre muchas otras. Solo estos nombres demuestran el gran valor que ha tenido para la cultura en Lleida este equipamiento, cuyo proyecto se gestó a principios de los años ochenta, con Antoni Siurana como alcalde y Jaume Magre al frente del área de Cultura del ayuntamiento. Su construcción sufrió muchas vicisitudes –principalmente por el hallazgo de restos arqueológicos–, se prolongó durante doce años y su coste final de unos 10 millones de euros fue mucho más alto que el presupuestado inicialmente, pero está claro que valió la pena. Además, ha sido clave para el desarrollo de la cantera musical en la ciudad, ya que el Auditori es la sede del Conservatori i Escola Municipal de Música, que anteriormente daban clases en condiciones precarias.