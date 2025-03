La lectura como instrumento vital

Creado: Actualizado:

Docentes de la Universitat de Lleida (UdL) y de centros de Secundaria constatan déficits de comprensión lectora, así como de expresión escrita y oral, entre parte del alumnado, que se van agravando en los últimos años. Destacan especialmente la carencia de vocabulario y atribuyen buena parte de estos problemas al exceso del uso de pantallas. No conocen vocabulario especializado, ni tampoco formal, y esto les lleva a que a veces usen de forma equivocada palabras cultas que les suenan, pero cuyo significado real desconocen, según explican algunos de los profesores consultados. Además, indican que muchos no entienden “lo más importante de los textos, que es la intención con la que están escritos”, porque están acostumbrados a leer frases cortas y poco profundas. Ven necesarias más horas de lengua y literatura en Bachillerato, así como reforzar la lectura en Primaria y ESO. Esta radiografía de la realidad educativa no es nueva y se viene ratificando año tras año en las diferentes pruebas de nivel que se llevan a cabo durante el curso. La lectura es un instrumento capital para la vida diaria, por lo que comprender lo que se lee es sumamente importante para desarrollarse con suficiencia en el mundo personal, laboral y social, y ha de ser una prioridad de la Generalitat revertir los factores que inciden negativamente en la comprensión y la pobreza de vocabulario. No es tarea fácil, pero es indispensable tomar ya medidas para frenar esta desculturalización juvenil.

La humillación a Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abroncó de una forma que no tiene precedentes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca: le acusó de no ser agradecido, de “jugar con la Tercera Guerra Mundial”, de no estar “listo para la paz” y de no firmar un acuerdo de explotación de tierras raras ucranianas por parte de Washington. En una escena que más bien era una encerrona, el Despacho Oval se convirtió en un golpe directo al mentón del continente europeo y otros socios como el Reino Unido o Noruega. Los donantes europeos han sido la principal fuente de ayuda a Ucrania desde 2022, especialmente en lo que se refiere a ayuda financiera y humanitaria y EEUU ha aportado más material militar. Esta forma de actuar de Trump, más propia de la mafia que de la diplomacia internacional, ha de hacer despertar a Europa y ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción, porque ni Putin ni el líder norteamericano cederán un ápice en sus afanes imperialistas y dictatoriales y lo que está en juego, además de mucho dinero en aranceles y material bélico, es la democracia y el derecho internacional, y ambos son sagrados.