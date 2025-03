El comercio local, un asunto de ciudad

Creado: Actualizado:

Un estudio de diagnóstico de la situación comercial de Lleida ciudad hecho el pasado año, del que damos cuenta en nuestra edición de hoy, constata que tanto sus vecinos como los de las localidades de su área de influencia hacen la gran mayoría de las compras en su barrio o municipio o bien en la capital en lo que respecta a los productos de uso más cotidiano, como son la alimentación y bebidas y productos médicos y farmacéuticos, mientras que en otros tipos de artículos hay un porcentaje significativo que o bien se adquieren fuera o de forma online. El informe, que ha encuestado a 200 residentes en la ciudad y otros tantos de pueblos cercanos, refleja que los primeros compran un 38,5% de los productos del sector de muebles, decoración y electrodomésticos fuera de Lleida (27%) o vía online (9,5%), y el porcentaje que suman ambas modalidades también supera el tercio del total en tecnología (37,5%) y en textil, calzado y complementos (34,5%). Y entre los segundos alcanza el 47% en tecnología, el 44,5% en textil, calzado y complementos y el 44% en muebles, decoración y complementos. Los principales motivos para ir a comprar fuera son una mayor oferta, formatos comerciales no existentes en la ciudad, turismo y más ocio disponible. También llama la atención que la valoración de la ciudad no llega a satisfactoria ni entre los que se desplazan a pie ni entre los que lo hacen en vehículo, siendo las cuestiones peor valoradas entre los primeros la limpieza y la seguridad, mientras que entre los segundos es la falta de aparcamientos gratuitos. Asimismo, el informe refleja que la mayoría de indicadores han bajado en comparación a cuando se hizo un anterior diagnóstico en 2016. La conclusión que se puede extraer de estos datos es que Lleida necesita ampliar su oferta comercial, una asignatura pendiente desde hace tiempo, pero que esta es una condición que por sí sola no basta para mantener y potenciar su atractivo, sino que también se debe actuar en otros ámbitos, como son que las calles estén limpias, que haya la percepción de que son seguras, que haya una facilidad de aparcamiento y de acceso para los que vienen de fuera y disponer de una oferta de ocio, cultura, turismo y restauración que sirva de complemento para los establecimientos comerciales. El comercio local no solo debe competir con el de otras ciudades sino con el online, plenamente consolidado y que sigue en alza en algunos sectores. Por eso es necesario trabajar para que ir de tiendas en Lleida no solo permita disfrutar de un trato personalizado y de precios competitivos. Mantener la vía pública en buen estado u ofrecer un mayor abanico de alternativas de ocio y culturales también ayudarían a la hora de intentar conseguir que menos leridanos se vayan a otras ciudades como Barcelona o Zaragoza, Tarragona o Andorra a comprar y a pasar el día.