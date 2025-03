Los jóvenes Down alzan la voz

Creado: Actualizado:

Decenas de personas se dieron cita el sábado en Lleida en el acto central para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. La campaña de este año se centró en el lema “Tan como tú”, para combatir los estereotipos sobre la discapacidad. Ester Nadal y Joan Sorribes, del grupo de jóvenes de Down Lleida, fueron los encargados de leer el manifiesto, en el que reivindicaron que tienen los mismos derechos que cualquier persona y que necesitan más oportunidades. Un salario digno, una vida independiente, poder elegir su vivienda, su pareja o las actividades sociales, culturales y deportivas, fueron algunas de las reivindicaciones que hicieron. “Tenemos derecho a ser reconocidos por lo que somos capaces de aportar”, señaló Nadal, que acabó su intervención remarcando que “aportamos ideas propias y queremos que se nos escuche”. Por su parte, Sorribes insistió en la necesidad de tener más oportunidades y apostó por “una sociedad más inclusiva que nos ayude y a la que ayudemos”. Al respecto, Olga Parés, presidenta de Down Lleida, destacó que la jornada sirve para visibilizar toda la labor que lleva a cabo la entidad, además de recaudar fondos para poder continuar con los proyectos que tienen en marcha. Mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con síndrome de Down, tanto a nivel legal como laboral y social pero sin duda todavía quedan muchos prejuicios sobre este colectivo, que entre todos tenemos la obligación de ayudar a superar para lograr una comunidad más respetuosa con las diversidades de todo tipo, las cromosómicas, también.

Una princesa y una cerveza

De buen seguro que muchos españoles argumentarían un buen número de motivos por los cuales opinan que la monarquía es una institución obsoleta e impuesta en la España democrática por el franquismo y su líder. Y que un gran número de ciudadanos, monárquicos incluidos, están decepcionados con las andanzas económicas y personales del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. También es muy probable que otros tantos catalanes no olviden nunca el discurso del actual Rey Felipe VI en aquel octubre del procés y su dedo amenazador. Pero la gran mayoría de todos ellos estamos convencidos de que no ven motivo de crítica en que una joven como la princesa Leonor salga a pasear o a comprar con sus compañeros de estudios militares y se tome una cerveza en un bar. Si la Casa Real española quiere ganar prestigio y confianza deberían centrarse más en mantener su neutralidad política y limitarse al papel que les atribuye la Constitución, en lugar de denunciar a un país por la filtración de unas imágenes sin ninguna relevancia, por mucho derecho que tenga a su privacidad.