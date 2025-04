Creado: Actualizado:

El Govern aparca finalmente el decreto ley sobre la viabilidad de los campings ubicados en zona inundable, aprobado en marzo y que debía ratificarse en el Parlament en pleno. Lo hizo tras la reunión entre representantes de la federación catalana de campings y de la conselleria de Interior, encabezada por su titular, Núria Parlon, y en la que acordaron negociar un nuevo texto en los próximos meses. El sector había mostrado su oposición radical al decreto ley, que implicaba revisar uno por uno los establecimientos de acampada de Catalunya y clausurar los de mayor riesgo en zona inundable a cambio de una compensación. Los campings de Lleida hubieran resultado especialmente afectados por la nueva normativa y comarcas como el Pallars Sobirà ya advirtieron que supondría la muerte del sector. La reunión de ayer sirvió para emplazarse a después de Semana Santa para iniciar la redacción de un nuevo texto en una comisión con representantes de la administración y del sector. Esta era una de las quejas hasta ahora, ya que las asociaciones de campings habían denunciado que el texto legal era precipitado y no incluía sus consideraciones. Fuentes del sector señalaron que el punto de partida para la elaboración de un nuevo decreto será tanto el que ayer se retiró del registro del Parlament como las enmiendas propuestas por los afectados. Los representantes de las asociaciones de campings tratarán a partir de ahora de convencer a la conselleria de Interior de que las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de alerta temprana ante posibles riadas garantizarán la seguridad de los usuarios y de las poblaciones cercanas. De hecho, Tomàs Sentenach, representante de la asociación de campings de Lleida, avanzó que la Generalitat se comprometió a instalar dos radares de detección de posibles riesgos ante riadas. Acierta la Generalitat en dar marcha atrás a una decisión tomada por la tragedia de la dana en València, porque es cierto que el peligro de inundabilidad no es un tema secundario, en la memoria de todos todavía está Biescas, pero no se puede regular a golpe de impactos emocionales y sin tener en cuenta el sector.

Albergue de verano

También se nos antoja acertada la renuncia de la Paeria al preacuerdo alcanzado con Adif para ubicar un albergue de verano en el antiguo hotel de la estación de tren de Lleida y este verano las personas sin contrato que buscan trabajo en la fruta seguirán en los Camps Elisis y, por tanto, su ubicación definitiva seguirá pendiente. Lleida necesita un albergue y sería conveniente que entidades, vecinos y ayuntamiento logren de una vez por todas un consenso para construirlo.