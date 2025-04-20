Restauración a la altura de Lleida

Creado: Actualizado:

Comer bien se ha convertido en una de las claves del ocio y el turismo en pleno siglo XXI y la gastronomía de Lleida está ya ahora a la altura de la exigencia del cliente. Hace apenas unos treinta años, cuando el turismo de Lleida comenzaba a hacerse un hueco en las revistas y operadores de todo el mundo, había una asignatura pendiente a la que poco a poco la hostelería ha ido prestando atención, la gastronomía. El Pirineo, por ejemplo, contaba con 3 o 4 hoteles históricos de referencia pero poca cosa más. Ahora, solo tenemos que observar la docena de restaurantes de Lleida recomendados en la Guía Michelin de este año, más de la mitad están entre Aran y La Ribagorça, y el Pallars tiene la única cocina con estrella Michelin de la montaña de Lleida y las otras dos están en el llano. Así, reservar mesa este largo puente de Semana Santa ha sido tarea difícil y buena parte de los restaurantes, especialmente del Pirineo, han superado el 80% de la ocupación media, con picos del 100% el viernes, sábado y domingo. El incremento de la demanda, la mejora de la oferta en los primeros meses del año en que Catalunya ejerce de territorio mundial de la gastronomía y un público potencial en crecimiento, con una previsión de cierre del mes con más de 100.000 turistas alojados en hoteles, apartamentos, casas rurales y campings, y otros 180.000 en segundas residencias, pisos turísticos y excursionistas de día explican el casi lleno, también, de los restaurantes. El sector de la restauración lleva en Lleida tres lustros creciendo en calidad y estabilizado en cuanto a número de establecimientos. Los datos del Directorio Central de Empresas que publica el INE señalan que en 2024 operaban en Lleida 3.372 locales de “servicios de comidas y bebidas”, de los que 2.600 tenían plantilla. No ha sido esta una Semana Santa óptima porque sus días álgidos amenazaban mal tiempo, pronóstico que se ha cumplido, pero el balance total de la campaña de invierno puede considerarse aceptable porque la nieve se ha mantenido hasta última hora e incluso ha permitido compaginar el esquí con el turismo activo, cada día con más adeptos y oferta.

Tipo de interés

El Banco Central Europeo (BCE) ha recortado los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 2,25%. Es el séptimo recorte desde junio de 2024 y sitúa así la tasa de facilidad de depósito en el 2,25%, la de operaciones principales de refinanciación en el 2,40% y el préstamo en el 2,65%. Es evidente que la crisis arancelaria no comportará nada bueno a la economía y que muchos sectores sufrirán, pero rebajar el precio del dinero para las economías medias y los ciudadanos de a pie que tienen hipotecas o requieren liquidez siempre es una buena noticia.