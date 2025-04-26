Transparencia y seguridad en Rialb

Creado: Actualizado:

La filtración del pantano de Rialb se detectó el pasado 16 de abril, obligando a las autoridades hidráulicas a iniciar trabajos de identificación y reparación. Actualmente, el escape libera entre 300 y 350 litros de agua diarios, una cantidad que va disminuyendo a medida que baja el nivel de la lámina de agua del embalse. Los técnicos ya han realizado siete catas para localizar el origen exacto de la filtración, aunque todavía no han conseguido encontrarlo. Según fuentes próximas a los trabajos, cuando detecten el punto exacto procederán a inyectar una resina especial que reacciona con el agua y se solidifica, sellando así el escape. El origen del problema podría estar relacionado con la unión entre el hormigón y el terreno donde se asienta la estructura. Los expertos señalan que este tipo de incidencias no son inusuales en infraestructuras hidráulicas similares y que, aunque la reparación actual solucione el problema, no se descarta que puedan aparecer nuevas filtraciones en el futuro. Para hacer frente a esta intervención, se ha destinado un presupuesto específico de 500.000 euros. Los responsables de la obra esperan poder ofrecer resultados en aproximadamente dos semanas, aunque han indicado que los trabajos podrían alargarse si la complejidad de la reparación lo requiere. Hay que recordar que esta no es la primera filtración que sufre el embalse de Rialb. Anteriormente ya se habían detectado y reparado problemas similares. Mientras tanto, el embalse continúa operativo, regulando su nivel con la ayuda del pantano de Oliana, hecho que permite mantener el suministro de agua mientras se completan las obras de reparación. Lo más importante de las explicaciones de ayer es que no existe peligro para la presa y por tanto tampoco para ninguna de las poblaciones aguas abajo y que tampoco se pierde una cantidad excesiva de agua. Por tanto, y como decíamos ayer, tranquilidad y transparencia y hallar cuanto antes la fuga para no perder ni una gota de este bien tan importante y fundamental para el progreso agroalimentario de las comarcas de Lleida.

40 rosas blancas para el papa

Más de 250.000 personas llenarán hoy la plaza de San Pedro. Fieles de todo el mundo y mandatarios de 130 países. Pero el papa Francisco quería que le acompañaran también un grupo de personas diversas y muchas de ellas vulnerables a las que el sucesor de San Pedro quiso ayudar en vida. Y este acercamiento a la sociedad real y su interés por reformar la Iglesia constituyen su principal legado. Serán unas cuarenta personas: sin techo, presos, transgéneros y migrantes, que portarán una rosa blanca en su mano y le darán su último adiós. Esperamos que el cardenal elegido siga sus pasos.