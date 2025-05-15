Un apagón todavía a oscuras

Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, identificó ayer por primera vez los focos del apagón del 28 de abril. “Ya hemos identificado dónde fueron las primeras pérdidas de generación. Ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla”, apuntó en respuesta a las preguntas del portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante la sesión de control de ayer en el Congreso de los Diputados. Aagesen descartó también que el operador del sistema (Red Eléctrica) fuese objeto de un ciberataque. La hipótesis de una intromisión externa se mantiene, aunque con menos fuerza, en los otros dos niveles: los centros de control y las instalaciones de generación. Asimismo, dijo que Red Eléctrica intentó hasta seis cortafuegos para evitar la desconexión con el resto de Europa, pero que no lo consiguió. Añadió que el Ejecutivo está analizando si las oscilaciones que se percibieron en el resto del continente media hora antes del fallo generalizado tuvieron que ver con el incidente. “Es algo que todavía tenemos que determinar. Es mucho más complejo que culpar a una fuente de generación u otra”, afirmó, a la vez que desligó el futuro cierre de las nucleares del apagón del 28 de abril. “El calendario de cierre, acordado con las empresas eléctricas para el periodo 2027-2035, no tiene nada que ver: las únicas centrales que se han cerrado han sido Zorita y Garoña, y fue con el Gobierno del Partido Popular”, apostilló. La ministra también negó que la investigación esté siendo lenta. “En otros incidentes similares en países desarrollados se ha tardado, de media, siete meses en presentar un informe”, apuntó, y puso los ejemplos de 2003 en EE.UU. y Canadá, que tardaron ocho meses, o el de Italia, también en 2003, que se demoró siete meses. No somos expertos en oscilaciones eléctricas y carecemos de datos para insinuar que el hecho de que las energías eólicas y solares no permiten almacenar energía (en ese momento toda la red se nutría de renovables) fue la causa del problema, como opinan la mayoría de los expertos, pero sí podemos seguir haciendo preguntas, que es nuestro trabajo, y el interrogante está claro. Si ya se sabía que hacían falta baterías para guardar esta energía y evitar así que el sistema colapsara ¿por qué se puso en peligro nuestro suministro diario? Seguimos sin respuesta.

Hiopos sigue en la ACB

La temporada del Hiopos Lleida comenzó con mucha incertidumbre, una plantilla aún por cerrar y con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pero con una directiva y un entrenador comprometidos y una afición que ha demostrado ser de 10. Todo ello ha hecho posible la consecución de la permanencia. Enhorabuena a todos.