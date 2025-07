¿Incumplirán los jueces una ley constitucional?

Creado: Actualizado:

El pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer, tal como se esperaba, que la ley de Amnistía es constitucional. Lo hizo con los seis votos de los magistrados que conforman la mayoría progresista y el rechazo de los cuatro de la minoría conservadora. Nada nuevo en un organismo que acostumbra a votar por bloques. La sentencia destaca que no hay ningún precepto en la Carta Magna que impida expresamente el otorgamiento de amnistías; descarta que sea contraria al principio de separación de poderes, puesto que el Parlamento no está reemplazando a los tribunales sino estableciendo que por motivos extrajurídicos se extinguen las condenas; considera que una amnistía es constitucionalmente admisible cuando responde a una coyuntura extraordinaria, como el procés en Catalunya; y no entra a valorar los motivos que movieron a los impulsores de la ley para aprobarla. Precisamente, las reacciones de dirigentes de la derecha, la ultraderecha y los miembros más inmovilistas del PSOE descalificando esta decisión pusieron el acento en este último punto. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ley fue “una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder”, porque fue pactada en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, cuando este necesitaba los votos de los independentistas catalanes, especialmente los de Junts, y por el papel jugado por Santos Cerdán. Es cierto que fue en esa coyuntura, pero como dice la resolución, eso no impide que sea válida. Cada ley es fruto de un momento histórico, igual que lo fue la amnistía de 1977, que corrió un tupido velo sobre todos los crímenes cometidos por el franquismo. Probablemente, Sánchez no hubiera impulsado la actual amnistía si el PSOE hubiera tenido mayoría absoluta. También es muy posible que Felipe González, que salió en tromba a criticar la sentencia y al que sigue siendo su partido, habría propugnado en 1977 una ley muy diferente a la que salió adelante si la dictadura se hubiera hundido antes de que Franco muriera en la cama y hubieran sido los partidos democráticos los que tuvieran la paella por el mango durante la transición al nuevo régimen, en lugar del Gobierno procedente del franquismo, con el Ejército amenazando con una involución. Ahora, lo lógico sería que los jueces se limitaran a aplicar la ley, en lugar de buscar vericuetos para eludirla. Sin embargo, los votos particulares de los 4 jueces del sector conservador del TC, que en el Supremo es mayoritario, permiten aventurar que no será así, por lo que será muy difícil que la amnistía se acabe aplicando a todos los potenciales beneficiarios. En esta línea, llama la atención que uno de los magistrados argumente que “ha dado lugar a una profunda y virulenta división en la sociedad española”, lo que constituye una valoración totalmente política y nada jurídica de la norma, todo lo contrario de lo que cabría esperar de un juez.