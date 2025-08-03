Los radares en las carreteras son necesarios

Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit inició el viernes la instalación de cuatro nuevos radares remolque en las carreteras de Lleida como medida para intentar frenar el aumento de la siniestralidad registrado este año, especialmente en julio, mes en el que los accidentes se han cobrado diez vidas. Tal como publicamos en nuestra edición de ayer, Lleida es la provincia catalana donde más se han incrementado los fallecidos en la red viaria en los siete primeros meses del año, con 19, frente a los 14 del mismo periodo de 2024. Estos nuevos cinemómetros remolque cuentan con la tecnología más avanzada que, entre otros aspectos, permite controlar a la vez a los vehículos que circulan por diferentes carriles; además, al estar equipados con ruedas son fácilmente trasladables. El primero está ubicado en la A-2 en el término de Cervera, y la próxima semana se colocará otro en la misma vía a la altura de Vilagrassa, y un tercero en la C-12 en Balaguer, mientras que el punto donde estará el cuarto todavía debe decidirse. Trànsit anunció que su puesta en marcha se complementará con una mayor presencia de los Mossos d’Esquadra en las carreteras. Se trata de medidas necesarias, porque no podemos tolerar que las víctimas mortales por accidentes de tráfico vayan al alza en lugar de tender hacia cero. Los conductores deben concienciarse de que los radares no son elementos que la administración instala para obtener ingresos con las multas que generan, sino que son una herramienta preventiva de primer orden para evitar que los vehículos circulen a una velocidad excesiva.

Trump se sale con la suya

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha aprobado la imposición de nuevos aranceles a decenas de países a la vez que aplazaba su aplicación y la de los que ya estaban decididos –como los del 15% a la mayoría de productos importados de la Unión Europea–, hasta el 7 de agosto. El magnate norteamericano ha introducido continuos cambios en los porcentajes y plazos para su entrada en vigor desde que anunció una gran escalada de los aranceles para el resto del mundo el pasado 2 de abril, al que denominó de forma fatua Día de la Liberación, pero lo cierto es que al final se está saliendo con la suya, especialmente en lo que respecta a los países de la UE, que han aceptado, a través del acuerdo rubricado hace unos días en un campo de golf propiedad de Trump en Escocia, este 15% de recargo a sus exportaciones y, a la vez, no aplicar ninguno a los artículos estadounidenses que importan. Hay economistas que vaticinan que al final los EE.UU. serán los más perjudicados por esta política. Es posible que sea así. No obstante, el principal problema es su impacto negativo en la economía mundial.