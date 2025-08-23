El informe de la ONU desnuda a Israel

Creado: Actualizado:

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”. Es lo que dice el informe de la ONU para declarar oficialmente la situación de hambruna en este territorio. Cada vez parece más evidente que la operación militar israelí tiene como objetivo final no la derrota de Hamás, sino forzar a la población palestina a dejar este territorio para poder hacer realidad las imágenes generadas por Inteligencia Artificial por su Gobierno y también por Donald Trump, que convierten a Gaza en un resort turístico de lujo. El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Volker Türk, responsabilizó directamente a Israel de la hambruna y apuntó que hay sólidos indicios de que ha cometido un crimen de guerra. Entre otros aspectos, destacó que su ejército ha restringido “de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza”, que ha destruido la “infraestructura civil imprescindible” para evitar “las muertes por inanición y malnutrición vistas hasta ahora”, ha arrasado “casi toda la zona agrícola” del enclave, ha prohibido actividades pesqueras que podrían alimentar a los cientos de miles de personas en los campamentos de desplazados de la costa central del país, y ha desplazado “por la fuerza a la población”. Que Hamás sea un grupo terrorista y provocara el inicio del conflicto matando a un millar de personas que asistían a un concierto y secuestrando a varios centenares no justifica de ninguna manera que Israel asole de esta manera la Franja de Gaza. Y que en su día los nazis llevaran a la práctica un genocidio de los judíos tampoco le puede otorgar ninguna patente de corso. Precisamente, el gobierno hebreo está haciendo algo similar a lo que vivieron los miembros de su comunidad en el régimen de Hitler antes de que este optara por la denominada solución final, que es propiciar que el hambre y las enfermedades se ceben con la población civil indefensa. El Holocausto sigue siendo utilizado como argumento por Israel y sus defensores para replicar a los que critican a este país, que suelen ser tildados de antisionistas. No obstante, la extrema crueldad con la que está actuando con decenas de miles de personas indefensas, entre ellas muchos niños, no admite ninguna excusa. Tal como señala la ONU, es intolerable. El problema es que su informe no tendrá consecuencias aparte de empeorar la imagen pública de Tel Aviv, porque carece de capacidad para intervenir y Benjamin Netanyahu cuenta con la impunidad que le proporciona el apoyo de EEUU. Primo Levi, un judío que narró su paso por los campos nazis en la gran obra Si esto es un hombre, seguro que se avergonzaría de él.