Mozart y Georgie Dann

No solo citamos a Mozart porque su música acompañó ayer la doble Escorreguda del Mascle Cabró junto a la Reina de la Nit en el Akelarre, que también. ¡Bravo! ¡Qué creatividad la de los organizadores de la gran fiesta de las brujas de Cervera, que convirtieron el espectáculo en una recreación de La flauta mágica! ¡Qué atrevimiento! Tan atrevido como llevar al genio de Salzburgo a este espacio para hablar de los 20 años de la catástrofe del Katrina. Donald Trump, ese negacionista, ese ser brutal, ha recordado la efeméride de la catástrofe que devastó Nueva Orleans reduciendo a mínimos el presupuesto de la agencia federal de emergencias, prescindiendo de buena parte de su personal, anunciando la eliminación de este organismo y echando a la calle a los funcionarios que han deplorado estas medidas. Qué delicadeza. Y qué bochornosa la actitud de la mayoría de líderes europeos que este mes de agosto aceptaron ser fotografiados en el despacho de este hombre en la Casa Blanca, como si fueran aplicados alumnos que escuchan la lección del profesor con servil adulación y sonrojante papanatismo. No olvidemos que estamos hablando de un gobernante que en apenas unos meses de su segundo mandato se ha cargado las reglas del juego que han sido vigentes en las democracias occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ha implantado una forma de autoritarismo que solo se distingue del fascismo tradicional en que este daba mucho poder al Estado y el de Trump se lo quita para darlo a oligarquías ultrarricas, en los dos casos en contra de la libertad individual. Duele que este hombre haya reaccionado una vez más de forma troglodítica incluso ante la conmemoración de la tragedia que destruyó la mítica tierra que acunó al jazz y al legendario Satchmo. Comparar a Sachtmo con el presidente de los Estados Unidos es equiparar a Mozart con Georgie Dann.

Insultar a los abuelos

En esta tierra no somos antisemitas. Al contrario. Estamos orgullosos de nuestros orígenes conversos, amamos a Juan de la Cruz, debemos mucho de lo mejor a la herencia criptojudía y nos conmueven La lista de Schindler y la música de Messiaen en los campos nazis, pero deploramos que los gobernantes de Israel, el único estado judío del mundo, apoyados por el 80% de sus habitantes, protagonicen una masacre en Gaza que es un insulto a sus abuelos, con miles de niños y 238 periodistas asesinados que serán recordados hoy en un minuto de silencio. Los amigos del pueblo judío, entre los que siempre nos hemos contado, exigimos el cese de unas matanzas que ya forman parte de la historia de la infamia.