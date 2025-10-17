La solución para la mezquita

Creado: Actualizado:

El ayuntamiento y la Comunidad Islámica de Cooperación y Unión de Lleida, la mayor de la ciudad, han alcanzado finalmente un acuerdo para que un solar municipal del polígono de Camí dels Frares acoja su futuro gran templo. Así pues, parece que esta será la solución para un problema que se arrastra desde hace una quincena de años, cuando la Paeria clausuró el local que ejercía como mezquita en la calle Nord por reiteradas infracciones por exceso de aforo. Decimos parece porque a finales de 2007 el entonces alcalde Àngel Ros también cerró un pacto con esta misma comunidad para que construyera una en un solar de otro polígono, el del Segre, muy cerca del acceso al puente de Pardinyes. Finalmente, al cabo de tres años acabó rescindiendo la concesión después de que los musulmanes no hubieran dado ningún paso para iniciar las obras, y el consistorio volvió a sacar a concurso la finca, que fue adjudicada a otra entidad islámica, Aloumma, que una vez transcurridos unos meses también acabó desistiendo de llevar a cabo el proyecto. El actual acuerdo no ha sido sencillo, porque el ayuntamiento sacó a concurso dos veces la concesión de la parcela, y en ambas quedó desierto. Si se ha materializado es porque ha accedido a cobrar un canon simbólico a esta comunidad, ya que son 50.000 euros para toda la concesión, que es de 50 años, cuando inicialmente pedía 61.156 al año y en la segunda convocatoria, 40.054 también anuales. El solar se encuentra lejos de la ciudad, más allá de Els Mangraners, y una zona industrial no es la mejor para un templo de cualquier confesión. Se puede vestir como se quiera, pero la realidad es que la elección de este emplazamiento por parte del ayuntamiento obedece en buena parte a que si estuviera dentro de un barrio o muy próximo a él generaría protestas vecinales. Esta situación es la prueba de que queda mucho trabajo por hacer para eliminar recelos entre la población autóctona y los colectivos de migrantes, que la ultraderecha aprovecha en beneficio propio. Ojalá la solución para la mezquita pueda ser un paso adelante.

Trump ordena ejecuciones

Ejecución sumaria es el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico. Dictadores como Hitler y Stalin las ordenaron por millones y Franco también lo hizo profusamente. Ahora, Trump hace lo mismo con los ocupantes de las lanchas procedentes de Venezuela que, según afirma, transportan droga hacia EEUU. En lugar de apresarles, demostrar que son narcotraficantes y juzgarles, les ataca en aguas internacionales violando la legalidad. Que Maduro sea un dictador no justifica estas acciones bárbaras, que ahora Trump autoriza también en suelo venezolano.