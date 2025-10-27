Mazón no se da por aludido

Creado: Actualizado:

Los familiares de las 229 personas fallecidas en la trágica dana de València pidieron –exigieron– ayer al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que no asistiera al funeral de Estado previsto para el miércoles en la Ciutat de les Arts. Pero Mazón les desafía. Un día después de que cincuenta mil personas exigieran su dimisión el pasado sábado en València –y ya van doce, algunas de hasta 130.000 personas– no solo se aferra al cargo, sino que se hará la foto que las víctimas no querían. ¿Y por qué Mazón sigue siendo presidente? Porque así lo ha decidido Génova. Feijóo ha pensado que la dimisión de Mazón no le convenía, quizás porque le interesaba que el presidente valenciano fuera el centro de todas las críticas para que estas no le alcanzaran a él. No se puede descartar ninguna posibilidad, ni siquiera que Mazón se presente de nuevo a las elecciones y hasta que las vuelva a ganar, pero hay que esperar que no ocurra lo primero y, si ocurre, que los valencianos le den una lección y lo echen. Solo las urnas podrán dictar sentencia y acabar, si así lo deciden los valencianos, con la presidencia de Mazón. Otra vía sería la judicial, pero de momento la causa no ha salido del juzgado de instrucción de Catarroja, que no puede tomar ninguna medida contra el presidente valenciano por su condición de aforado. No hay que descartar que finalmente tenga que dejar el cargo por decisión judicial, ya que la jueza de Catarroja ha dejado clara la responsabilidad de la Generalitat valenciana y ha dicho que hay indicios de presuntos delitos de homicidios por imprudencia “por la palmaria ausencia de avisos a la población” el día de la tragedia mientras Mazón estaba... ¿dónde? También ha dicho la jueza que “los daños materiales no se podían evitar; las muertes, sí”. Veremos. Se ha dicho que Mazón no dimite porque si aguanta toda la legislatura tendrá la vida resuelta porque estará 15 años en el Consejo Jurídico Consultivo con un sueldo de 75.000 euros anuales. Si dimitiera ahora, solo podría estar 2 años en ese órgano. Quizás sea esta la razón, pero en este supuesto estaríamos hablando de un argumento moralmente infame ante una catástrofe que ha destruido de por vida a 229 familias, amén de dejar un paisaje de desolación del que costará décadas recuperarse desde un punto de vista material, pero también mental.

Susto o muerte en Junts

Junts lo tiene complicado. Si abandona a Sánchez, su acción puede quedar en nada porque este ya ha demostrado que puede seguir sin aprobar presupuestos. Si apoya una moción de censura con un candidato independiente como Roca Junyent o Sánchez Llibre, gobernarán PP y Vox. Susto o muerte.