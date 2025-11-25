Creado: Actualizado:

El machismo es la peor opresión porque es la más antigua. La más persistente. La única que se produce desde que la humanidad existe, mucho antes que otras como la racista o la colonialista. Esta es una de las razones por las que es tan difícil de erradicar. Como siempre ha existido, lo que es una forma de discriminación se ha visto demasiadas veces como algo natural y las luchas del feminismo por combatirla han provocado reacciones defensivas de algunos hombres que se han sentido atacados. La forma de opresión más antigua de la humanidad sigue provocando cifras bochornosas en el año 2025. Para dar solo algunas de Lleida, entre enero y octubre de este año los Mossos han recibido denuncias por 969 agresiones contra las mujeres, casi tres cada día. A día de hoy la Policía Autonómica protege a 14 agredidas. Hoy no, pero en algunos casos estas protecciones, al ser el riesgo elevadísimo, han sido de 24 horas al día los 7 días de la semana. Mossos d’Esquadra han acompañado en todo momento a las víctimas en todos sus movimientos. Una auténtica barbaridad. La responsable de la Unidad de Víctimas de los Mossos en Lleida, Maribel Zaidín, anima a las mujeres que padecen violencia, no solo física, a acudir a comisaría aunque no tengan claro que acaben denunciando por las razones que sea, desde el miedo hasta la dependencia económica o el daño a los hijos, entre otras muchas posibles causas. La policía les acompañará en cada caso concreto, protegiéndolas y aconsejándoles en qué momento es mejor denunciar, siempre considerando las circunstancias de cada mujer. Se ha hablado mucho de la decepcionante realidad de que los jóvenes sean cada vez más receptivos a los mensajes machistas que lanza la ultraderecha, sobre todo a través de las redes. Urge una reflexión sobre este fenómeno, que se debe también a la falta de expectativas de unos adolescentes que ven que no pueden emanciparse, no tienen expectativas laborales y no podrán vivir mejor que sus padres, a diferencia de lo que había ocurrido en generaciones anteriores. Ante estas difíciles circunstancias es frecuente que la simpleza mande. Las redes ofrecen soluciones sencillas para problemas complejos, y en consecuencia mienten, y sin expectativas personales las mentiras arrasan.

Juicio a Pujol

Produce extrañeza que el juicio que comenzó ayer contra la familia Pujol se mantenga para el padre a pesar de los informes forenses que dicen que no está en condiciones de afrontarlo. Hay que determinar si hubo ocultación de una herencia o cobro de comisiones, pero hay que hacerlo con garantías de defensa. La decisión de ayer es tan sorprendente que lo lógico es que se alegue como motivo de nulidad.