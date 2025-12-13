Presupuestos expansivos en Paeria y Diputación

Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida y la Diputación, que son las dos principales instituciones locales de Lleida, han presentado presupuestos expansivos para el próximo año. El de la Paeria se eleva a 269 millones de euros, incluyendo el de todos los organismos municipales, lo que supone una cifra récord, con un 16% de incremento sobre el actual. Mientras, el de la corporación provincial es de 223,7 millones, un 28% más. En este caso, su aprobación está asegurada, porque el gobierno dispone de mayoría, mientras que en el consistorio el PSC deberá buscar el apoyo de algún partido de la oposición. En lo que va de mandato, ha llegado a acuerdos con Junts, pero todo parece indicar que en esta ocasión será más difícil. Sin embargo, en el hipotético escenario de que no lograra los suficientes votos para aprobarlo por la vía ordinaria, el alcalde siempre tendría la opción de recurrir a una cuestión de confianza, como hizo su antecesor en el anterior mandato, porque la composición del pleno hace inviable que los demás partidos se pongan de acuerdo para presentar una moción de censura y formar un gobierno alternativo. De todas formas, un presupuesto representa la planificación de los gastos previstos y de las actuaciones que se quieren hacer durante ese año, por eso es necesario asegurar que haya una gestión ágil para garantizar que estas últimas se llevan a cabo, porque el balance del nivel de ejecución de las inversiones que presentan la gran mayoría de administraciones a la hora de liquidarlo (una vez que se ha cerrado el ejercicio) suele ser bajo. La Paeria prevé para 2026 acciones como iniciar la rehabilitación de 400 viviendas de la Mariola, solucionar la inundabilidad de Cappont con obras para “rebajar” la canalización, un segundo centro de acogida para temporeros o ampliar el polígono El Segre. En la Diputación destaca un plan específico de 15 millones para modernizar la red de agua, sustituir el amianto de cubiertas y la mejora de equipamientos deportivos. En ambos casos son inversiones necesarias, aunque deben pasar del papel a la realidad.

El PSOE espera que escampe

Decíamos ayer que las nuevas detenciones vinculadas a la presunta trama corrupta de Santos Cerdán y la inacción sobre las denuncias por acoso sexual contra un exalto cargo de Moncloa eran otros duros golpes para el PSOE y antes de que acabara el día se le sumó otro: la dimisión del senador Javier Izquierdo, también denunciado por acoso. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reaccionó exigiendo un cambio radical en el Ejecutivo que no parece estar en los planes de Pedro Sánchez. Siempre que llueve, acaba escampando, pero todo lo que va mal puede ir a peor.