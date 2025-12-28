Responsabilidad ante el volante

Creado: Actualizado:

Las últimas campañas contra los accidentes de tráfico del Servei Català de Trànsit son de lo más impactantes, y más si las visionamos estos días de las tradicionales fiestas de Navidad en que parece que, obligatoriamente, tenga que imperar la felicidad y los buenos deseos. Resultan impactantes porque, en unos casos, son las propias familias de las víctimas (entre ellas, una de Les Borges Blanques) quienes reviven el inenarrable momento en que reciben la noticia del trágico e irreversible suceso que marcará, desde entonces, sus vidas. También los mossos encargados de transmitir esta información explican cómo de difícil es esta labor que entra en sus cometidos, convirtiéndose sin duda en el más duro de todos los de su profesión. Más recientemente se ha incorporado otra campaña en que, mediante una especie de inteligencia artificial, es la propia víctima la que explica a sus allegados lo que le ocurrirá en breve y que, por tanto, no regresará, ya sea por su culpa o por la de otros conductores. Son iniciativas punzantes pero, teniendo en cuenta la cruda realidad, son del todo necesarias. Porque, hasta ayer y solo en el caso de las carreteras de Lleida, los accidentes se habían cobrado 31 vidas en un total de 29 accidentes mortales. Y si ya es dramático este dato, puesto que no debemos olvidar que detrás de cada número se esconde la historia de una familia o amigos que han visto cómo les cambia radicalmente la vida tras cada uno de estos siniestros, más preocupante es saber que buena parte de ellos se podrían haber evitado si quien se pone ante un volante fuera más responsable y consciente de lo que esto significa.

Y es que ayer mismo dábamos cuenta de que un total de nueve de los conductores que se vieron implicados en los 29 accidentes mortales en las carreteras leridanas en lo que va de año han sido imputados por homicidio o, lo que es lo mismo, su actuación ha segado alguna vida. Entre sus negligencias están el exceso de velocidad, invasión del carril contrario, consumo de alcohol o drogas y diferentes tipos de distracciones o somnolencia. Todas ellas son conductas que podrían haberse ahorrado si hubieran recapacitado y admitido que no estaban en las condiciones necesarias para conducir un vehículo. Los Mossos d’Esquadra reconocen que se ha mejorado en la investigación de los siniestros, lo que permite determinar sus causas y, a su vez, si puede haber consecuencias penales pero debemos insistir, una vez más, en que no es suficiente. No se trata solo de saber cómo han ocurrido los accidentes sino que lo primordial es tratar de evitarlos. Y esto solo está en manos de quien se pone al volante ya que debe pensar en su seguridad, pero también en la de sus acompañantes y en la del resto de ciudadanos con los que pueda cruzarse.