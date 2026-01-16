Las ciudades intermedias, claves para Catalunya

Creado: Actualizado:

Catalunya siempre se ha quejado del centralismo de Madrid, y con razón. No obstante, a nivel catalán también hay motivos para quejarse del centralismo de Barcelona. La capital y su área metropolitana suman casi la mitad de la población. Hay que ser conscientes de su peso, pero esto no debería servir como excusa para que las inversiones públicas y las privadas pactadas con la administración contribuyan a concentrar todavía más la actividad económica en esta zona, sino que para un desarrollo equilibrado del territorio habría que hacer más bien lo contrario. Las ciudades intermedias pueden jugar un papel fundamental para conseguir este objetivo y ayer se pusieron sobre la mesa sus fortalezas, debilidades y retos de futuro en una jornada organizada por la Fundació Privada Horitzons 2050 y SEGRE en la Llotja. En ella quedó patente que una de las cuestiones que sin duda hay que mejorar es la de la movilidad. Mientras se han hecho grandes inversiones en el AVE, los trenes de la línea de Manresa son tan lentos como hace medio siglo, y lo mismo pasa con el resto de los regionales y de Rodalies. El Estado ha potenciado la red de ferrocarril que conecta las principales ciudades a costa de la que enlaza más municipios y, además, las comunicaciones intercomarcales por carretera, que dependen mayoritariamente de la Generalitat, también son deficientes. Por otro lado, la mayoría de estas ciudades disponen de un tejido empresarial dinámico, y las universidades creadas fuera de Barcelona a finales de 1991 han facilitado la formación y captación de talento. En este sentido, la Universitat de Lleida está siendo pionera a la hora de ir más allá para que su influjo supere los límites del municipio en que se ubica. Hace una década apostó por asumir las titulaciones que la UPC impartía en Igualada cuando esta universidad decidió desvincularse de ellas. Y durante este tiempo ha ampliado notablemente su oferta hasta configurar un segundo polo universitario en la Catalunya central junto con el de Vic. Y en clave de Ponent, este curso ha estrenado la sede de Enfermería en Tremp, que se convierte en la segunda titulación de enseñanza superior que se ofrece en el Pirineo después de que hace un lustro se implantara la de Inef en La Seu d’Urgell. Quizás este modelo sea una buena opción para las ciudades intermedias: más que aspirar a crecer con el objetivo de tener cuantos más habitantes mejor, apostar por estar mejor conectadas con los municipios de su entorno y ejercer como motor territorial, exigiendo al mismo tiempo a la administración tener más peso en sus decisiones. Esta es la línea a seguir que propuso Josep Maria Llop, responsable de la cátedra Unesco de ciudades intermedias en la que colabora la UdL y uno de los urbanistas más prestigiosos de Catalunya y del Estado, que destacó que a nivel mundial la mayoría de la población urbana reside en este tipo de localidades.