El derecho de Noelia

Es muy difícil ponerse en la piel de Noelia, una joven barcelonesa de 25 años que pide que se le aplique la eutanasia, y en la de su padre, que ha luchado lo indecible para evitarlo. Los dos seguramente han sufrido y están sufriendo mucho. Pero ahora parece que la balanza se ha decantado, y quizá definitivamente, por la hija, que según la Justicia tiene derecho a decidir su futuro. Porque el viernes, la Generalitat anunció que reactivaba el mecanismo para aplicar la eutanasia a Noelia después de que el Tribunal Constitucional no admitiera, de forma unánime, el recurso presentado por el padre en el que pedía que se suspendiera el proceso. Ahora y según la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya (CGIA), la eutanasia ya se está preparando, dado que no existe otra vía de recurso posible, y aunque su aplicación requiere de unos trámites, al parecer no se alargará en el tiempo y será cuestión de pocas semanas. Pese a ello, la Fundación Española de Abogados Cristianos, en representación del progenitor, anunció que llevará el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva pero la CGiA mantiene que, pese a que presenten este recurso, la eutanasia ya se habrá aplicado y que “tras un año y medio de calvario” para la joven (que sufre una lesión medular que afecta a su movilidad), este organismo hará que el proceso sea lo más ágil posible y Noelia podrá descansar tras una vida corta, intensa y traumática. Porque esta joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y en octubre de 2022 se arrojó por la ventana de un quinto piso para quitarse la vida. No murió pero sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, que le impide moverse de cintura para abajo, le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia. Precisa de sondas cada seis horas, debe desplazarse en silla de ruedas y tiene una discapacidad del 74%. Según diferentes medios, anteriormente ya habría intentado quitarse la vida con ingesta de fármacos y autolesiones tras una adolescencia compleja, en centros de menores desde los 13 años. Ella y su hermana pasaron a estar tuteladas por la Generalitat hasta los 18 después de que a sus padres se les retirara la custodia por varios problemas acumulados y tras quedarse en la calle.

La ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, en vigor desde el 25 de junio de 2021, despenaliza la ayuda médica para morir en personas con una enfermedad en fase terminal o una dolencia irreversible con limitaciones en su autonomía física. Por desgracia, Noelia cumple estos requisitos, así que tiene todo el derecho del mundo a poner fin a una agonía irreversible, siguiendo el mismo proceso por el que optaron cuatro leridanos en 2024.