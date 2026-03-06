Más plazas de Avant tras el caos ferroviario

Creado: Actualizado:

Con la ampliación de plazas en cuatro frecuencias del Avant entre Lleida y Barcelona a partir del próximo lunes, Renfe atiende parte de las demandas de los usuarios y también de las propuestas de mejora que presentó hace más de año y medio el sindicato CCOO. Para ello, lo que hace es aprovechar los convoyes que prestan el servicio Avlo, la alta velocidad de bajo coste, que siguen operativos en algunas líneas aunque dejaron de circular entre Madrid y Barcelona el pasado mes de septiembre. Cuentan con capacidad para 581 personas, cuando la del Avant convencional es de 238. Esto hace que, en tres de las frecuencias, las plazas aumenten en más del doble, mientras que en la que sale de Lleida a las 7.05 horas crece un 22% porque ahora se presta con un tren de doble composición. Es un paso adelante, que llega tras unas semanas caóticas tanto en la alta velocidad como en Rodalies –que aún están lejos de la normalidad– por las consecuencias que comportaron los accidentes de Adamuz y Gelida. Ahora el reto es mejorar la calidad del servicio, porque los retrasos e incluso la anulación de algún tren Avant se han convertido en recurrentes y los usuarios llevan años denunciando el exceso de vibración de los trenes. Además, Renfe debe abordar la mejora de la actual oferta de abonos a los pasajeros habituales. Si de verdad se quiere que el tren sea el medio de transporte no contaminante por excelencia, hay que facilitar que sea asequible a nivel de precios.

Precampaña municipal

Falta poco más de un año para las elecciones municipales y el ambiente preelectoral ya se está notando en los ayuntamientos. En el de Lleida, el gobierno socialista, que carece de mayoría, tuvo que recurrir a una cuestión de confianza para aprobar el presupuesto. En Balaguer, el PSC también se ha quedado en minoría al frente del consistorio después de que los ediles de Treballem se hayan pasado a la oposición. Y en Tàrrega está a punto de producirse un cambio en la alcaldía porque Junts y CUP, que suman mayoría absoluta, han presentado una moción de censura contra la alcaldesa de ERC, Alba Pijuan, que será relevada por Rosa Maria Perelló, de Junts. Este pacto en la segunda localidad más poblada de Lleida, que sigue la estela del vigente en Girona, ilustra hasta qué punto la política local discurre por otros derroteros que la nacional. Que la CUP gobernara conjuntamente con los de Puigdemont sería impensable en Catalunya, como también es sorprendente que los segundos, que se presentan como defensores de la propiedad privada y de las empresas, apuesten por la municipalización de la gestión del agua. Seguro que antes de que se celebren las elecciones habrá otras sorpresas y después, todavía más.