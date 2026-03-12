Hay que apostar por el Eix Transversal Ferroviari

Creado: Actualizado:

El Eix Transversal Ferroviari entre Lleida y Girona, con una bifurcación hacia Barcelona desde Igualada, fue un proyecto que se gestó durante los gobiernos tripartitos de la Generalitat en la primera década de este siglo. En 2009 incluso llegó a aprobarse un plan director urbanístico con las reservas de terrenos para poder llevar adelante su construcción. El cambio de Govern un año y medio después y los recortes presupuestarios por la crisis económica hicieron que este plan quedara en un cajón, del que ahora lo ha sacado la conselleria de Territorio al encargar a la empresa pública Ifercat la redacción de nuevos estudios informativos para adecuar los costes, el diseño de la línea férrea y la potencial demanda a la realidad actual. Habrá que ver si esta vez tiene mejor suerte, pero se trata de un proyecto que debería ser prioritario para la mejora de las comunicaciones en Catalunya. Primero, porque se trata de un medio de transporte no contaminante, por lo que es necesario para mitigar los efectos del cambio climático. Y segundo, porque está pensado para hacer compatible el transporte de viajeros, con trenes que circularían a 250 kilómetros por hora, y el de mercancías, con convoyes que irían a 150 kilómetros por hora y que contribuirían a reducir el tráfico de camiones por carretera. Además, evitaría que para ir de Lleida a Girona en tren haya que pasar por Barcelona. Para que pueda ser realidad, deberá contar con el apoyo del ministerio de Transportes y, de entrada, esto es un escollo muy importante. Desde 1995, todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han centrado su actuación en materia ferroviaria en una red de alta velocidad radial, con centro en Madrid, marginando las otras líneas. El actual ministro, Óscar Puente, anunció semanas antes de la tragedia de Adamuz la licitación de estudios de viabilidad de las actuaciones para que los trenes entre Barcelona y Madrid puedan aumentar su velocidad a 350 kilómetros por hora, así como la construcción de sendas estaciones en El Prat de Llobregat y Parla. Lo hemos dicho en esta sección y volvemos a insistir en ello: hay que cambiar las prioridades de inversión en este ámbito. Las líneas de cercanías y media distancia deben tener preferencia, y para Catalunya el Eix Ferroviari Transversal es más importante que ir de la Ciudad Condal a la capital del Estado a 350 por hora.

Agresiones intolerables

La Organización Médica Colegial, que agrupa a los Colegios de Médicos, denuncia que las agresiones de pacientes a estos profesionales van al alza, con 281 en Catalunya y 879 en todo el Estado en 2025, por lo que exige un plan para frenar esta violencia. Es una realidad preocupante, porque cada agresión a un sanitario representa un fracaso como sociedad.