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Con el catalán toca remontar. Vivimos la resaca de dos décadas de un relato que se inventó un partido político creado en 2006 para decir una mentira: que en Catalunya se discrimina la lengua castellana. Esta falsedad provocó acciones no solo políticas (ahí están las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) con las que se puso patas arriba un consenso que había sido pacífico hasta entonces en Catalunya: la necesidad de proteger mediante leyes una lengua catalana que siempre se encuentra en inferioridad demográfica y mediática ante la castellana. Desde la invención de aquel relato ha habido otras circunstancias que han complicado la supervivencia del catalán, entre ellas la llegada de un gran número de migrantes y una gentrificación que ha causado estragos en Barcelona al sacar a los catalanoparlantes de las zonas más céntricas, que han sido ocupadas por expats y turistas que en muchos casos solo hablan inglés. En la demarcación de Lleida el 51% de las personas hablan habitualmente catalán, porcentaje superior a la media catalana y, desde luego, a la de la ciudad condal. Barcelona no es Lleida, pero el catalán no habría llegado presumiblemente al siglo XXI más que como algo folklórico si no se hubiera hablado con normalidad en la capital catalana, algo que los excesos de la especulación inmobiliaria y el turismo ponen en riesgo. El partido político que creó el relato falso de la discriminación del castellano en 2006 no tiene hoy ninguna incidencia, pero el daño está hecho y ahora toca remontar, entre otras medidas, convirtiendo el catalán en un idioma que facilita la integración y el ascenso laboral para unos migrantes que han aumentado mucho el número de conocedores de la lengua con su asistencia en cursos de aprendizaje. Nuestro idioma necesita de los pequeños héroes que quería Badia i Margarit, como decíamos el domingo en este mismo espacio editorial, y no solo a nivel individual, sino también desde los ayuntamientos. Por eso celebramos la iniciativa de la conselleria de Política Lingüística de proponer hasta 40 iniciativas a los consistorios para fomentar el uso del catalán. El alcalde de Guissona, Jaume Ars, explicaba ayer en este diario que su consistorio ya ha aplicado medidas, incluida la creación de una concejalía de Política Lingüística, y los efectos han sido positivos en una realidad de gran diversidad. El catalán precisa de estas pequeñas heroicidades para sobrevivir.

Para hacérselo mirar

La práctica totalidad de la prensa deportiva de Barcelona ha apoyado y protegido de manera clara, demasiado clara, a un candidato a la presidencia del Barça que no ha llegado al 30 por ciento de los votos. Para hacérselo mirar.