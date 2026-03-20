Más tiempo para aprobar los presupuestos

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El Govern retiró el miércoles el proyecto de ley de los presupuestos de este año, antes de que hoy se votaran las enmiendas a la totalidad en el pleno del Parlament. Fue una medida pactada por el President Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para intentar salvar la negociación. Por un lado, el PSC evita una derrota parlamentaria que parecía segura y que hubiera supuesto que Catalunya no tuviera nuevas cuentas para este ejercicio y que la continuidad de la legislatura quedara comprometida. Por el otro, se abre un nuevo periodo para intentar lograr un acuerdo con Esquerra antes del verano sin la necesidad de incluir la recaudación del IRPF como exigían los republicanos hasta ahora, y que de momento no es posible porque depende del Gobierno central y este no ha dado los pasos para que pueda llevarse a cabo a corto plazo. Ni a unos ni a otros les interesaba una ruptura que hubiera podido desencadenar un adelanto electoral. En principio todo apunta a que, aunque sea durante el verano, la Generalitat podría tener este año sus primeros nuevos presupuestos desde 2023. La incógnita radica en que el escenario político se ha vuelto tan volátil que lo que ahora parece seguro dentro de dos semanas puede ser una quimera. De momento, el Govern aprobó ayer un suplemento de crédito de casi 6.000 millones que en su mayoría servirá para afrontar gastos de personal. Como dice el refrán, qui dia passa any empeny, pero todos los partidos deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y reflexionar sobre si esto es lo mejor para Catalunya.

El pacto de Tàrrega

“La política hace extraños compañeros de cama” es una frase utilizada para describir acuerdos entre partidos que a priori tienen ideologías opuestas. A nivel local estas alianzas son más frecuentes, porque en ocasiones el componente de la relación personal pesa tanto o más que los intereses que defiende cada formación a nivel general. Esto es lo que ha sucedido en Tàrrega, donde Rosa Maria Perelló, líder local de Junts, vuelve a ser la alcaldesa tras prosperar la moción de censura presentada con la CUP contra la hasta ahora primer edil, Alba Pijuan, de ERC. Es un cambio trascendente, porque la capital del Urgell es el segundo municipio de Lleida en número de habitantes, lo que provocó que al pleno asistieran el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Además, el secretariado nacional de la CUP desautorizó este acuerdo. Habrá que ver qué acciones puede llevar adelante el nuevo gobierno municipal para demostrar que la localidad necesitaba este golpe de timón, teniendo en cuenta que queda poco más de un año de mandato.