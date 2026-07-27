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Hay datos que admiten interpretación. Otros, sencillamente, no. Que la provincia de Lleida haya registrado ya 46 fallecidos atribuibles al calor en apenas cinco semanas de verano no es una opinión. Es un hecho. Que esa cifra supere la mortalidad por altas temperaturas de cualquier verano completo desde que existen registros del Instituto de Salud Carlos III tampoco admite discusión. Como tampoco la tiene que este sea ya el verano más letal desde que comenzó a monitorizarse el impacto del calor sobre la salud. Y, sin embargo, todavía hay quien insiste en negar la evidencia. Quien reduce el cambio climático a una exageración interesada, una moda ideológica o una conspiración internacional. Quienes siguen sembrando dudas sobre un fenómeno que ya no se manifiesta en gráficos o modelos matemáticos, sino en hospitales, residencias de mayores, campos de cultivo y montes calcinados. A ellos va dirigido este editorial. Terraplanistas, vade retro.

Las cifras son demasiado elocuentes para seguir mirando hacia otro lado. En solo cinco semanas han muerto en Lleida más personas por el calor que durante las trece semanas completas del verano de 2019, que hasta ahora encabezaba la serie histórica con 40 fallecidos. La media de muertes atribuibles a las altas temperaturas en la última década era de 26 por verano. Este año esa cifra ha quedado pulverizada cuando todavía restan casi dos meses de estación. No hablamos de golpes de calor, sino de cómo las patologías previas de las personas más vulnerables se agravan hasta convertirse en mortales por efecto de unas temperaturas cada vez más extremas. El calor ya no es solo una cuestión meteorológica. Es un problema de salud pública. Lo dicen los datos del sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, y lo confirma la tendencia: la mortalidad asociada a las altas temperaturas aumenta conforme lo hacen los episodios extremos. Y tiene rostro de mujer, porque seis de cada diez víctimas lo son, especialmente entre la población de mayor edad. Pero la factura del calentamiento global no termina ahí. Este verano vuelve a dejar imágenes devastadoras de miles de hectáreas arrasadas por incendios forestales en España, Portugal, Francia o Grecia. Bosques convertidos en cenizas tras episodios de calor extremo, baja humedad y vientos intensos que crean el escenario perfecto para el desastre.

Negar este escenario no hará que desaparezca. A las puertas de la enésima ola de calor de este mes de julio resulta legítimo debatir sobre qué políticas son las más adecuadas para reducir emisiones, adaptarnos al nuevo clima o compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico. Lo que no es aceptable es discutir la existencia misma del problema. Vamos con mucho retraso y apremia la prisa. Que los científicos tomen el mando ya.