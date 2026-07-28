Convivencia sobre ruedas

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En el llamado “tomb de Mariné” de Altafulla, una placa recuerda que Antonio Mariné Raurell falleció allí de accidente automovilístico el 22 de octubre de 1916. Pocos coches circulaban hace 110 años, de ahí la curiosa lápida. Por aquel entonces ni siquiera era necesario un permiso de conducir. No fue hasta ocho años después cuando se hizo obligatorio. ¿Por qué? Porque ya había demasiadas placas como la de Altafulla. Aumentaba el parque móvil y había que regular la circulación. Una cosa similar está ocurriendo hoy con los vehículos de movilidad personal y, más concretamente, con los patinetes eléctricos. Hace tiempo que han dejado de ser una curiosidad urbana. Miles de ciudadanos los utilizan cada día para desplazarse. Esa transformación, sin embargo, ha ido mucho más deprisa que la capacidad de las administraciones para adaptar las normas y, sobre todo, para crear una cultura de convivencia en las calles. Los datos del primer semestre en Lleida son suficientemente elocuentes. Se han registrado 79 accidentes con patinetes implicados, prácticamente uno cada dos días. No se trata de una cifra anecdótica: iguala la suma de los atropellos a peatones y de los siniestros con ciclistas, mientras que ambos colectivos, precisamente, han experimentado un descenso significativo respecto al año pasado. Al mismo tiempo, el conjunto de los accidentes de tráfico sigue creciendo, con más de 1.280 siniestros en seis meses. La respuesta más sencilla sería demonizar el patinete. Todos hemos visto a usuarios en dirección contraria, que circulan con dos ocupantes, sin casco o hablando por el móvil. Pero sería un error. Ningún medio de transporte es peligroso por sí mismo. Lo es cuando se incorpora masivamente a la circulación sin que existan reglas claras, controles eficaces y una formación adecuada para quienes lo utilizan. La historia del automóvil ofrece un paralelismo evidente. Fue el crecimiento del parque automovilístico, el aumento de la velocidad y la multiplicación de los accidentes lo que obligó a establecer normas de circulación. Aquellas regulaciones no pretendían dificultar el uso del coche, sino hacerlo compatible con la seguridad colectiva. Con los vehículos de movilidad personal estamos recorriendo un camino similar, aunque a mayor velocidad. La reciente obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil, un certificado específico y la inscripción en el registro nacional constituye un paso en la dirección correcta. Las campañas policiales llevadas a cabo en Lleida y otras ciudades de la provincia, con decenas de patinetes inmovilizados por incumplir la normativa, evidencian que existía un importante vacío de control que ahora empieza a corregirse. Pero legislar no basta si la norma llega tarde o resulta insuficiente. El reto consiste en construir un verdadero marco de movilidad donde todos los usuarios conozcan sus derechos y sus obligaciones.