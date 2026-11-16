Cuando uno es demasiado

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Las estadísticas pueden parecer, en muchas ocasiones, una sucesión de números fríos con los que vemos si suben los precios o baja el desempleo, pero también esconden problemas de personas de carne y hueso que apenas llegan a fin de mes o que no consiguen integrarse en el mercado laboral. Hoy nos fijamos en uno especialmente dramático, coincidiendo ayer con el Día de las Víctimas de Tráfico, y en el que un solo fallecido o un único herido son demasiados. Porque detrás de cada uno de estos siniestros de tráfico se encuentran vidas rotas, familias que sufren y que difícilmente podrán cerrar la herida provocada por el asfalto. Este año, las carreteras de la provincia se han cobrado 23 vidas, triste balance al que habría que sumar la pérdida de un vecino de La Granja d’Escarp que falleció en la Franja. El año pasado en las mismas fechas eran 27 los fallecidos, pero el descenso es siempre insuficiente. Destaca además que nueve de las víctimas en la demarcación eran motoristas, los más vulnerables siempre junto con ciclistas y viandantes. En este caso se ha triplicado el número de fallecidos amantes de estas dos ruedas con respecto al año pasado. Un informe del RACC explica que las motos están implicadas en el 30% de los siniestros viarios en Lleida, pese a suponer apenas el 2,9% del tráfico. Es difícil que un problema tenga un solo origen o un único factor que mejorar, como es el caso. En el plano material, es necesario contar con infraestructuras adecuadas, con el firme en buenas condiciones o carreteras bien señalizadas, por poner algunos ejemplos. Pero también hemos de ser conscientes de que el volante o las dos ruedas pueden convertirse en un arma si no se utiliza adecuadamente. Resintonizar la radio, tomar un sorbo de café o mirar el móvil puede tener consecuencias fatales. El exceso de confianza y el despiste pueden resultar dramáticos. También está claro que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas va mucho más allá de la imprudencia. De ahí el debate sobre la implantación de la tasa cero al volante. Algo en lo que pensar cuando una víctima del asfalto es demasiado.

El oro líquido brilla en Maials

La Fira d’Oli Verd de Maials ha cerrado con cifras de éxito su última edición, cumpliendo las previsiones de 15.000 litros de oro líquido vendidos. Un logro que demuestra que los clientes responden a la calidad y al esfuerzo que ponen los agricultores, las cooperativas y los molinos particulares campaña tras campaña. Pero tristemente, esta feria ha coincidido con una inusual tormenta de granizo que mermará la cosecha. Una borrasca que deja patente, una vez más, la necesidad de contar con seguros agrarios adaptados a las necesidades del payés.