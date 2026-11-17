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Las temperaturas registradas en lo que va de otoño en Lleida son notablemente más altas que la media de las últimas tres décadas, de entre 4 y 8 grados en el caso de las mínimas y de entre 4 y 6 las máximas, como publicamos el pasado domingo. Todo esto después de un verano que ha batido récords de calor, tanto diurno como nocturno, que en las comarcas de Lleida ha provocado un total de 76 fallecimientos. Estos datos ilustran a escala local lo que está sucediendo a nivel mundial, porque este octubre ha sido el más cálido desde que hay registros, con una media de 15,35 grados, 1,75 por encima de la era preindustrial, cuando el Acuerdo de París, alcanzado en la Cumbre del Clima de 2015, fijaba el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y, preferiblemente, a 1,5. La conclusión es obvia: estamos haciendo muy poco o nada para intentar frenar el calentamiento del planeta. Estos días se está celebrando una nueva cumbre climática, esta vez en Turquía, que es la número 31, y las expectativas de que haya avances significativos están bajo mínimos. La realidad es que los que detentan el poder económico no están dispuestos a aplicar cambios que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, los que tienen el poder político no tienen voluntad de impulsar actuaciones de cooperación global, que son indispensables en este ámbito, si estas comportan algún tipo de sacrificio para sus países, y los ciudadanos de a pie solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, cuando el calor es insoportable o cuando hay alguna catástrofe en forma de lluvias torrenciales. Es el escenario que refleja de forma muy mordaz la película No mires arriba, en la que unos científicos alertan de que un enorme cometa va a impactar contra la Tierra al cabo de seis meses. La reacción de los políticos es priorizar las próximas elecciones; la de los grandes millonarios, ver cómo pueden manejar la situación para ganar más dinero; y la de la masa es inexistente hasta que al cabo de un tiempo la noticia se acaba viralizando. En lo que respecta al cambio climático, nadie podrá decir que los científicos no avisaron a tiempo.

Y Rodalies va para atrás

Y hablando de películas, la red ferroviaria de Rodalies vive una situación similar a la de El día de la marmota, porque cada día es tan malo o peor que el anterior. La diferencia es que en el filme el protagonista es capaz de encontrar la solución y aquí la inversión es muy exigua ante el deterioro de las líneas, su ejecución se hace de forma demasiado lenta y, por si fuera poco, colectivos como el de maquinistas no dudan en perjudicar a los usuarios a la hora de abordar sus conflictos laborales.