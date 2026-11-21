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Un debate muy tenso y bronco, con un candidato a la ofensiva y el otro viéndolas venir. Este podría ser el resumen del cara a cara de la noche del jueves entre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el único que habrá en esta campaña. Uno de los aspectos más sorprendentes fue la actitud de Sánchez, muy diferente de la que ha tenido durante todo este mandato en el Congreso en los intercambios verbales con su oponente. La brillantez y dominio del escenario que ha demostrado en estas lides dejaron paso a un candidato muy contenido, con un lenguaje no verbal que parecía denotar cierto decaimiento e incómodo con las constantes interrupciones de su adversario, pero evitando bajar al barro, salvo en muy contadas ocasiones. Mientras, Feijóo apostó por la agresividad, aportando un aluvión de datos, entre los que había unos cuantos manipulados o directamente falsos, como por ejemplo cuando afirmó que su contrincante está imputado por financiación irregular en dos sumarios, que el vicepresidente Carlos Cuerpo ha admitido públicamente que el sistema de pensiones está en riesgo de quiebra o que los jueces han excarcelado a 1.400 violadores por la ley del “sí es sí”. El resultado de todo ello fue que el líder del PP apareció como vencedor de un debate que a lo largo de los 100 minutos que duró fue seguido por una media de más de 10 millones de telespectadores. Ahora bien, no hay que olvidar que en julio de 2023, antes de las últimas generales, sucedió lo mismo y en una coyuntura parecida a la actual. Entonces la mayoría de las encuestas pronosticaban que los populares estaban en condiciones de recuperar el Gobierno con el apoyo de Vox porque entre ambas formaciones sumarían mayoría absoluta. Al final, lo que sucedió fue que Sánchez perdió el debate, quizás incluso de forma más clara, y el PSOE, aunque quedó segundo, consiguió un resultado suficiente para continuar gobernando, eso sí, por la mínima y con grandes dificultades. También hay otro precedente significativo, el de las últimas elecciones presidenciales de EEUU, en el que la demócrata Kamala Harris puso contra las cuerdas a Donald Trump sin que esto tuviera consecuencias en el resultado electoral.

Hay que tener en cuenta que las elecciones llegan en un momento en que la sociedad está muy polarizada, situación que ha jibarizado el sector del electorado que podía votar en unos comicios a la izquierda y en otros a la derecha en función de determinadas circunstancias. En este contexto, una de las cuestiones que puede incidir de forma especial en el resultado es el nivel de movilización dentro de cada uno de los bloques. Seguramente por eso Sánchez dedicó su minuto final a pedir a los ciudadanos que acudan a las urnas.