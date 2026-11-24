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El Supremo ha amnistiado a Puigdemont. Ahora. Precisamente ahora. Justo la semana de las elecciones y 5 días después de que Puigdemont concediera una entrevista en la que insultaba con una dureza fuera de lugar a Pedro Sánchez. Dos golpes bajos para el presidente español porque todo el mundo sabe lo que vende fuera de Catalunya que se le responsabilice del perdón al líder de Junts. El Supremo ha dictado una resolución aséptica. Se limita a amnistiar a Puigdemont, Comín y Puig aplicando la ley. Que el Supremo se limite a aplicar la ley en un asunto que afecte a Puigdemont es una noticia de primer orden. Hay que recordar la respuesta estrafalariamente beligerante de este tribunal contra el Constitucional cuando este le instó a aplicar la amnistía. Le acusó de injerencia en sus atribuciones, y es verdad que los magistrados del Supremo tienen la última palabra sobre cómo interpretar las leyes, pero el Constitucional debe revisar si se dictan resoluciones disparatadas, tan alejadas de la ley que vulneran el derecho a una sentencia razonada. Exactamente eso hizo el Supremo al no aplicar la amnistía a Puigdemont razonando –lo de razonar es un decir– que se enriqueció personalmente con el referéndum del 1-O porque, si no lo hubiera financiado con dinero público, lo habría hecho con sus fondos, como si un tribunal pudiera condenar a alguien por lo que supone que ese alguien haría si se dieran unas circunstancias que no se han dado. La corrección política dice que el poder judicial se mueve con independencia del político, y si el Supremo ha amnistiado a Puigdemont en la semana de las elecciones es por pura casualidad. Pero nosotros preferimos decir otra cosa que nos enseñan las más elementales matemáticas. En las últimas tres décadas, la izquierda ha gobernado España durante 16 años y la derecha durante 14, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido una mayoría conservadora durante más de 22 y un presidente conservador durante 27. Estas cuentas no cuadran. Feijóo ha expresado su afán de alcanzar una mayoría de tres quintos en el Senado. ¿Por qué tres quintos? Porque esa es la mayoría reforzada necesaria para renovar a 4 magistrados del Constitucional. Hace ya 10 meses que estos 4 magistrados deberían haber sido nombrados, pero el PP ha bloqueado la renovación porque espera que las elecciones del domingo le permitan alcanzar, con Vox, esa mayoría de tres quintos. La Constitución establece plazos para renovar estos órganos, lo que no puede depender de la voluntad de los partidos. El bloqueo de las renovaciones por parte del PP en el CGPJ le ha permitido controlar la justicia. Con una mayoría conservadora en el Constitucional, las disparatadas razones del Supremo para negar la amnistía –para negarse a aplicar a la ley– se habrían convertido en disparatada jurisprudencia. Estamos avisados.