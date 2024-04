Trasversalidad de la ciencia

Creado: Actualizado:

El reciente fallecimiento del premio Nobel Daniel Kahneman nos permite comprobar la trasversalidad de las distintas disciplinas científicas y, en su caso, cómo esta puede llegar a ser extrema. Siendo psicólogo social, llegó a recibir el Nobel de Economía del 2002 –algo que debo resaltar es que este escrito no pretende ofrecer una aportación esencial al tema que trata nuestro científico y sí una mínima divulgación de su marco de trabajo–. La psicología nace como ciencia a finales del siglo XIX con los trabajos de Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio de psicología experimental, y tiene como principal objetivo el estudio del comportamiento humano. Para ello, se da la mano con muchas otras disciplinas como la biología o el marketing. En el caso que nos ocupa, y en relación con la economía, va más allá y hasta llegan a darse las dos.Toma de decisionesEs entendida como la capacidad de las personas para analizar una situación, realizar un diagnóstico y tomar una decisión que responda al problema. El profesor señala al respecto la limitación de la razón a la hora de tomar una decisión y, especialmente, ante entornos de incertidumbre. Es de resaltar cómo nuestro investigador descubrió la importancia de la psicología en la toma de decisiones, siendo apenas un niño, cuando pudo comprobar con su propia piel la limitación racional. Le sucedió en el París de 1941, en plena ocupación de la Alemania nazi, siendo un niño. Un día que volvía tarde a casa no tuvo presente las dos condiciones que como judío debía cumplir: llevar la estrella de David en su camisa y respetar el toque de queda de la tarde. En aquel momento se cruzó delante suyo un soldado de las SS dirigiéndose a él. Mientras el soldado lo miraba, Daniel se mantenía paralizado por la incertidumbre, el nazi sacó su cartera y le enseñó la foto de un crío que podía tener su misma edad. Aquel hombre de uniforme negro lo despidió abrazándole y dándole unas monedas sin preguntarle nada más. Cuenta el profesor que al llegar a casa asustado y al explicárselo a su madre, esta le recordó que las decisiones de la gente en entornos de incertidumbre pueden ser difíciles de explicar acudiendo a la razón.Entornos de incertidumbreNuestro Premio Nobel investigó los aspectos psicológicos que entran en juego a la hora de tomar decisiones que tienen consecuencias económicas. Es decir, pasó a integrar la psicología en el ámbito de la economía. Los entornos de incertidumbre son los que se dan especialmente en la vida de las empresas en las que no es posible calcular la probabilidad de que ocurra algo, ya que no conocemos las circunstancias en las que se va a mover (consumo, competencia, costes energéticos, etc.). Es decir, no podemos predecir una serie de variables ni de escenarios que cada vez son más inciertos, como pueden ser la influencia de las redes sociales o los cambios políticos y de costumbres. Ante lo cual, solo cabe esperar una racionalidad limitada en las decisiones a tomar en esos entornos complejos, frente a las decisiones que se dan en los conocidos entornos paradigmáticos en los que los cambios son más previsibles. En la empresa y en su estrategia de desarrollo, la clave del éxito estará en contar con líderes y equipos con capacidades dinámicas capaces de entender las soluciones a aplicar a esos entornos hipercambiantes que nos esperan.