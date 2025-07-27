Desconexión 2025

Creado: Actualizado:

Vacaciones

A estas alturas del 2025, estamos un año más en el punto álgido de la mayor desconexión laboral anual y, como si de aves migratorias se tratara, protagonizamos un éxodo que desplazará a millones de personas a lo largo de una ruta de verano que nos alejará de nuestro día a día. Una migración que protagonizan millones de españoles en búsqueda de su ansiada desconexión laboral siguiendo una senda estacional por la que a lo largo y ancho del planeta circularán tres de cada cuatro españoles. Quedando en la retaguardia casi un tercio de dicha población (según RTVE.es) que por razones económicas deberán mantenerse de guardia en sus nidos.

Desconexión física

Son muchos los expertos en salud los que nos aconsejan que, aunque estemos en vacaciones no es recomendable parar totalmente los motores responsables del ejercicio físico, invitándonos a mantener alguna actividad que nos permita huir del sedentarismo y obtener los mayores beneficios para nuestra salud cardiovascular y hasta muscular. Recordándonos que si, además, este ejercicio lo realizamos al aire libre, nos puede abrir una ventana a la que asomarnos, conocer nueva gente y nuevos lugares que faciliten también una desconexión emocional. Un ejercicio físico que nos va a permitir paliar en parte los efectos nocivos de los pequeños excesos en nuestra alimentación vacacional y que contribuirá a mantener y no romper con la cadena de mejora que a lo largo del año hayamos construido, produciendo a su vez un cansancio sano derivado de ese ejercicio que nos va a llevar a disfrutar de un sueño más reparador.

Desconexión emocional

Los estudios comparativos entre el funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas, tanto las básicas(atención, memoria, etc.) Como las superiores (pensamiento, razonamiento, etc.) encargadas de gobernar nuestro día a día y la ejecución de nuestras actuaciones, indican que su funcionamiento y en consecuencia nuestro desempeño es mayor en la etapa postvacacional que en la prevacacional. Es necesario, pues, insistir en que uno de los efectos que deberíamos conseguir con las vacaciones, es el descanso; ya que su consecución después del cansancio y posterior recuperación mediante un sueño placentero y de calidad provoca un impacto positivo y rehabilitador en todas nuestras capacidades.

Otros efectos positivos

Disfrutar de las vacaciones por parte de los emplead@s, aparte de ser un derecho, es una inversión en salud que produce beneficios tanto en el ámbito personal al contribuir a una vida más saludable, como profesionales ya que volver con las pilas cargadas permite afrontar con mayor probabilidad de éxito los problemas que se den en los distintos ámbitos de la vida y encarar el resto del año de forma más optimista y satisfactoria.