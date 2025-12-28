Balance 2025

Creado: Actualizado:

Es una recompensa en forma de complemento no monetario que cada vez más empresas ofrecen a sus empleados, capaz de provocar un extra de motivación y la mejor versión de estos. Si miramos a las empresas que lo pagan, podemos confeccionar un catálogo en el que encontramos aspectos relacionados con los descansos, la conciliación, la formación continua, programas de cocina, gimnasio, yoga, teletrabajo, comedor de empresa, reconocimiento a los empleados, etc. Hay un obsequio que la empresa puede hacer y que tiene un valor excepcional, este es gratis y se ha revelado como el más valorado por los trabajadores, viene envuelto en envase individual, forma parte del paquete salario emocional y se llama reconocimiento. Un regalo capaz de ejercer sobre sus destinatarios un efecto multiplicador de su autoestima y bienestar emocional. Revirtiendo, a su vez, en la empresa, que recibirá un mayor compromiso del empleado, una mejora del clima laboral y una mayor fidelización. Según distintas estadísticas, los empleados que reciben reconocimiento tienen doble probabilidad de sentirse comprometidos con su empresa y muestran más de un 30% de fidelidad que aquellos que no lo reciben. Aunque según el Barómetro de Clima Laboral elaborado por Edenred y el IESE Business School, únicamente un 47% de los empleados españoles se encuentra satisfecho con el reconocimiento que reciben por parte de su organización. El cierre anual de los resultados de la empresa no debería hacerse atendiendo únicamente al balance financiero; en dicho balance final es importante incluir también la aportación del departamento responsable de la gestión de personas, que deberá medir los resultados de la inversión realizada en la gestión del talento y plasmarlo en indicadores, como la mejora en la capacitación, la rotación, el absentismo, la mejora en el clima laboral y en general de todos aquellos ratios que se consideran relacionados con la gestión del talento y que contribuyen a mejorar los resultados globales de la empresa. No deberemos olvidar en ningún momento que, al igual que las empresas recaban información sobre los candidatos, estos cuando buscan trabajo también buscan la máxima información a su alcance sobre la reputación de las empresas antes de postularse a una vacante. Un estudio de InfoJobs realizado entre profesionales en busca de empleo refleja que más del 80% de ellos investiga la reputación de las empresas en las redes sociales, antes de decidirse por una u otra opción. Así pues, también las empresas deberán seguir trabajando en la mejora de su reputación, si quieren contar con profesionales dispuestos a llamar a sus puertas en el próximo 2026. Un deseo de mejora y de éxito para empresas y personas, al que nos sumamos desde Montañés i Solé.