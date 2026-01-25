Respondiendo a la incertidumbre

Creado: Actualizado:

El socio estratégico

Son muchos los CEO de las empresas españolas que esperan que, en este año recién inaugurado, el departamento de HHRR sea más que nunca el socio estratégico que les permita contar con el talento requerido, y con la adhesión y el compromiso de los empleados para alinearse con los objetivos de la empresa. Conseguirlo pasa porque el citado departamento practique un reskilling continuo, capaz de conseguir que los empleados tengan las capacidades necesarias para responder a los nuevos roles que aparecerán en el mercado laboral, tanto en beneficio propio como de los empleadores y de la sociedad en general.

HHRR motor de competitividad

Todo apunta a que los próximos cinco años van a ser tiempos de enormes oportunidades y de alta exigencia para todos los integrantes de HHRR. En un entorno cada vez más volátil y lleno de incertidumbre en todas las esferas de la vida, en el ámbito laboral, dicho departamento deberá apostar por combinar el talento humano con la tecnología/IA. Hacerlo los llevará a liderar el cambio que necesitan realizar las empresas en su transformación para seguir siendo competitivas, y por parte de recursos humanos significará dar el paso definitivo que permita pasar de ser un departamento híbrido entre lo administrativo y lo estratégico a ser un socio claramente estratégico que dé respuesta a las necesidades que todos los directivos y personal de la empresa necesitan.

La métrica de la gestión

Gracias a los softwares de que se dispone actualmente, el equipo de recursos humanos puede disponer puntualmente de la información clave para la toma de decisiones en la empresa, aportando indicadores que reflejan la situación relacionada con la gestión del talento: productividad, clima laboral, costes salariales, desempeño, compensación, rotación, etc. Todos ellos con un impacto directo en la cuenta de resultados de la empresa. Sin olvidar que la arquitectura de software con la que trabajemos deberá ser capaz de preservar la confidencialidad de la información sensible que maneja el departamento de HHRR y sobre la que ciernen enormes y permanentes amenazas de seguridad.

Rol final

Estamos, pues, ante un cambio de rol por parte del director de HHRR, que debe pasar sí o sí a ser el mentor de un departamento que lidere la nueva etapa estratégica y digital, en un entorno sociolaboral que apueste por la equidad, la inclusión y la diversidad. Nuestro director deberá ser un facilitador, al servicio de los demás departamentos, proporcionando a cada directivo el personal que cuente con la capacidad y el perfil de personalidad que se ajuste a las funciones a realizar. Y todo ello sin olvidarse ni del bienestar de las personas ni de la rentabilidad de la compañía.