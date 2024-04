Krutwig & Kenny

Creado: Actualizado:

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, somos equipo de play off y se ha alcanzado el objetivo inicial previamente planificado superando todas las expectativas. A pesar de no disponer de un presupuesto a la medida de la gran mayoría de clubs de esta LEB Oro –nos superan más de la mitad– se ha hecho una temporada para enmarcar y si no hubiera sido por la lesión del pívot Ogunsipe y de las primeras cinco jornadas, creo que a estas alturas estaríamos igualados con el Coruña en el primer lugar de la clasificación.La lesión de Ogunsipe nos trajo desde Sevilla una joya como es Krutwig. El de Illinois nos ha dado pausa, asistencias, rebotes y puntos y ha hecho mucho mejor a toda la plantilla. Es sobrio, disciplinado, discreto, técnico, con fundamentos y nada egoísta ni se considera una estrella.El otro jugador de quien quiero hablar es Kenny Hasbrouck. Veterano de mil batallas, francotirador, pillo y jugador determinante en los minutos finales cuando la pelota quema en las manos. Es probable que ya sea alta la próxima jornada en Cáceres. Necesitamos su mejor versión en los play offs. A pesar de ser jugador franquicia y a sus 37 años y lesionado, viaja con el equipo y anima como el que más.K de Krutwig y K de Kenny. K de calidad personal y profesional. Como decía el anuncio del Peugeot 205: “Contigo al fin del mundo”. Nos esperan unos play offs de vértigo y el Barris Nord será una olla a presión.