Krutwig & Kenny

Creat: Actualitzat:

A falta de dos jornades per al final de la lliga regular, som equip de play-off i s’ha assolit l’objectiu inicial prèviament planificat superant totes les expectatives. A pesar de no comptar amb un pressupost a la mesura de la gran majoria de clubs d’aquesta LEB Or –perquè ens superen més de la meitat–, s’ha fet una temporada per emmarcar i, si no hagués estat per la lesió del pivot Ogunsipe i de les primeres cinc jornades, crec que a hores d’ara estaríem igualats amb el Corunya al primer lloc de la classificació.La lesió d’Ogunsipe ens va portar des de Sevilla una joia com és Krutwig. El d’Illinois ens ha donat pausa, assistències, rebots i punts i ha fet molt millor tota la plantilla. És sobri, disciplinat, discret, tècnic, amb fonaments i gens egoista ni es considera una estrella.L’altre jugador de qui vull parlar és Kenny Hasbrouck. Veterà de mil batalles, franctirador, murri i jugador determinant en els minuts finals quan la pilota crema a les mans. És probable que ja sigui alta la pròxima jornada a Càceres. Necessitem la seua millor versió en els play-offs. Malgrat ser jugador franquícia i als seus 37 anys i lesionat, viatja amb l’equip i anima com el que més.K de Krutwig i K de Kenny. K de qualitat personal i professional. Com deia l’anunci del Peugeot 205: “Amb tu al final del món”.Ens esperen uns play-offs de vertigen i el Barris Nord serà una olla de pressió.