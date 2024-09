En las manos de Iñaki

Creado: Actualizado:

Ocho puntos de doce posibles, ya colocados en posiciones de play-off y a solo dos puntos del liderato, nos permite no solamente soñar, en una campaña en que más que nin- guna otra necesita este Lleida CF ascender, sino pensar en que mejor no han podido comenzar las cosas. Sí, solo son cuatro jornadas y puede pasar de todo, pero ahí esta el equipo de Marc Garcia, que en este arranque de campeonato está demostrando, o al menos a mí, que es fiel seguidor de la escuela futbolística vasca, de la que aquí en el Camp d’Esports impartió doctrina el inolvidable Mané: de entrada, antes de jugar ya tenemos un punto y de tontos es no aguantarlo hasta el final. En el Narcís Sala, que fue menos fiero de lo que se pensaba, y ante el líder de la categoría (nueve de nueve), los azules sumaron una nueva victoria, 0-2, con goles de Adrià Gené y Guillem Naranjo. Los cuatribarrados dominaron más y mejor, pero el Lleida, al a contra,sentenció con un gol en cada periodo, y al final, que es lo importante, los tres puntos viajaron hasta orillas del Segre. Sin embargo, hay que destacar un aspecto que no debe pasar desapercibido. En lo que llevamos de campeonato este Lleida se ha puesto en manos de Iñaki Álvarez, indiscutible propietario de la portería azul. De los cuatro partidos disputados, en tres ha mantenido el cero en su casillero. Sin duda, es la clave.