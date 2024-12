El puzzle de Gerard Encuentra

Creado: Actualizado:

Transcurridas once jornadas el Hiopos Lleida sigue su camino hacia la permanencia y ayer ante un rival de su liga, con el que se encontraba igualado en la clasificación, firmó un triunfo espectacular por 18 puntos de diferencia. Una magnífica noticia para el average general y también para el particular con los de Jaume Ponsarnau. Gerard Encuentra y todo el staff técnico y directivo continúan en busca de las piezas que conformen la plantilla definitiva y ayer el debut del base Van der Vuurst no podía ser mejor, tanto en el control de juego como en el capítulo de asistencias y puntos. El cambio de Goodwin por Cook Jr tendrá que esperar a recibir el beneplácito de la grada.Si el puzzle suele intentar recrear una imagen que normalmente ya conocemos previamente o teníamos cierta idea mediante la unión de diferentes piezas, el rompecabezas tiene como principal objetivo plantear un reto de nivel intelectual que puede ser muy variado. La RAE ve en el puzzle como un problema, un enigma o una adivinanza. Y en estas está ahora mismo el club tratando de encajar las piezas, encontrar un cinco de referencia –Hamilton probablemente no lo será– y buscar la fórmula para hacer entrar en juego a Madsen y Caicedo, dos unidades desaparecidas de las alineaciones y sin un lugar claro en el equipo.Ayer se ganó bien tanto en la pista como en los banquillos y la grada hizo su trabajo, pero vendrán días peores y hace falta resolver cuanto antes este puzzle que tiene Gerard sobre la mesa. Sin prisa, pero sin pausa. La ACB es un escaparate demasiado importante como para pasar de puntillas. El sábado viene el Granada, otro equipo de nuestra liga, y una victoria sería una inyección de confianza por encarar el 2025 con garantías.