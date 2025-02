Se acabó el maleficio

Creado: Actualizado:

El Lleida ¡al fin! supo acabar con el maleficio que le venía persiguiendo desde que arrancó este 2025 y sumó su primera victoria, a lo grande además, y en un estadio, el Luis Suñer, icónico para el técnico leridano ya que es nacido en Alzira. Este 1-4, con los cuatro goles anotados en un segundo tiempo para enmarcar, sirve para no escuchar por la calle, o en la barra del bar, el chistecillo de las últimas semanas. En vez del tradicional, “¿Qué ha hecho el Lleida?”, ahora el personal, con mucho cachondeo encima, soltaba lo de “¿con quién ha empatado el Lleida?” Así que vamos a guardarlo durante unas cuantas jornadas o, al menos, así lo esperamos. Esta vez sí salieron bien las cosas, pese a ir perdiendo al descanso, y el Lleida recupera esa agradable sensación de sumar de nuevo de tres en tres, circunstancia que permite acercarse a las plazas de play off lo que, sumado al resto de los resultados del día, le coloca a tan solo un punto. Así que, en estos momentos, las sensaciones no pueden ser mejores.

Incluso, ya en el añadido, pudo verse un último gol de Efe, el nigeriano fichado en el mercado de invierno y del que se dice que es una de las perlas del fútbol africano. Y con el buen rollo que imprimen las victorias, a ver si los responsables del Lleida CF dejan de dinamitar puentes en su convulsa relación con la Paeria.