Una vez acabado el partidazo de ayer en el Barris Nord con una victoria determinante –aunque no definitiva– para salvar la categoría y repasando la estadística, nos damos cuenta de como de importantes son los números y también los intangibles. Me explicaré. Sobre el papel predominan los puntos anotados por jugadores como Bropleh, Batemon, Oriola o Bozic, pero también existen una serie de jugadas que no salen en las estadísticas y por lo que no puntúan pero pueden decantar un partido con un valor incalculable.

Buena prueba de eso es el partido de Corey Walden. El base norteamericano acabó con valoración negativa sin hacer ningún punto pero su dirección y lucha defensiva superaron con creces los números de la ficha técnica. Walden no es un jugador anotador pero cada jornada es más insustituible en el esquema de Gerard Encuentra. Aporta control, intensidad y experiencia. Ahora entiendo cómo con sus números siempre ha estado en clubes de Euroliga.

Cuando siete jugadores están por encima de 10 en valoración y cuatro superando o bordeando los 20, podemos hablar de juego coral, en que un jugador por más líder que lo consideramos todos –hablo de James Batemon– no es la única opción. Todo lo contrario, James ha conseguido hacer mejores al resto de compañeros encontrando pases inverosímiles y posiciones liberadas por las que percutir. Ayer, a dos jugadores que estaban en la UVI como Bropleh y Hasbrouck les dieron el alta sin pasar por planta y el juego de equipo, solidario y sin egoísmos, tuvo mucho que ver en esta reacción.

Hace dos semanas se gritaba “Queremos ACB”, y hoy ya decimos con toda la reserva que hace falta: “Somos ACB.” Viva el juego coral.