Adiós de la peor manera

Creado: Actualizado:

Si tenemos que ser sinceros, la derrota de ayer del Lleida CF en Andratx se veía venir. Es lógico. Los jugadores, que aún tuvieron el detalle de maquillar provisionalmente el resultado en el tramo final del partido, no estuvieron en Mallorca. En cuerpo, evidentemente, pero la mente la tenían en otro sitio: en que hace varios meses que no cobran, que la cúpula, con el desaparecido Pereira al frente, no da señales de vida y que se les acumulan las deudas en el día a día. Así que viajaron bajo mínimos, en unas condiciones impropias de un equipo de la Segunda RFEF y durante minutos y más minutos deambularon por el césped artificial del municipal mallorquín.

El caso es que el Lleida CF puso punto y final a una temporada horrorosa y quién sabe si a la historia de este club, de un año de vida, que recogió para mal la herencia del Esportiu que, a su vez, malbarató a partir del 2011 el currículum del verdadero Lleida, con dos presencias en Primera y llegando a ser, junto con el Eibar, el decano de los conjuntos de la Segunda división. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta del millón. Es de suponer que desbandada general y una agonía hasta el 30 de junio para pagar nóminas, quince más de julio para pagar la inscripción y agosto para quedar las deudas a cero para conocer finalmente si se acepta o no la presencia de este Lleida en la competición si es que existe alguien tan inconsciente para invertir en un club que apenas genera ingresos.