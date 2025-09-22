Sufrir para gozar

Creado: Actualizado:

Ahora que el Camp d’Esports se ha convertido en el campo de todos habrá que convenir que los hados deportivos que habitan en el estadio de Doctor Fleming se han conjurado para torpedear sus partidos, al menos los de Liga, a sus tres inquilinos.

Ahí están los datos. El AEM femenino lleva cosechados un empate y una derrota. Al Lleida FC, ante el Tona se le escaparon los tres puntos; y el Atlètic Lleida tampoco conoce la victoria, pero casi: tablas en su debut ante el Torrent y ayer, bajo la lluvia que hubo momentos en los que cayó con fuerza, otras ante el Terrassa. De acuerdo, esto no ha hecho nada más que empezar, pero las sensaciones, más allá de la entrega y compromiso de las tres plantillas, provocan tantas dudas como entusiasmo. Ante los egarenses Gabri apostó, igual que ante los valencianos y en Porreres, por una manera de jugar tan bonita como atrevida: tres centrales y con la línea defensiva muy avanzada, pero en esta categoría, donde un gol vale su peso en oro, y en la que muchos equipos tienen bastante con un 1-0 o un 0-1, los rivales del Atlètic tienen cierta ventaja ante un equipo que quiere la pelota, la mima, pero que asume demasiados riesgos. Espectáculo sí, sin duda, pero peligroso también. Los fichajes han sido muchos y el tiempo para conjuntarlos, poco. O sea que falta un poco más de pragmatismo y sobre todo, menos sufrimiento. Dos partidos con dos empates sobre la bocina. Una tila, por favor.