Ya saben lo que es perder

Después de las cuatro primeras jornadas disputadas en su estreno, histórico por otra parte, en la Segunda Federación, el Atlètic Lleida no solamente no conoce la victoria sino que, además, ya sabe lo que es perder. Tampoco pasa nada si se tiene en cuenta que esta temporada está considerada, desde el club, como de transición, de adaptación a la categoría, aunque en la plantilla figuran jugadores ya bregados en la misma. Después de tres empates consecutivos se perdió en Olot en la recta final del encuentro. A ver si dentro de siete días, ante el Girona B, se consiguen sumar los puntos, pero de tres en tres. Y sin el concurso de Boris Garrós, expulsado con tarjeta roja directa. Pero repetimos, no hay motivo de alarma por el momento. Por cierto, ya lo apuntábamos en la contra anterior: desde que se ha alzado el telón en esta campaña 2025-2026, ninguno de los tres inquilinos que comparten el Camp d’Esports saben lo que es ganar como locales, aunque eso sí, los de Gabri han vencido en sus dos rondas de la Copa Federación y este miércoles se las verá en el recinto de Doctor Fleming al Ejea, en un choque en que el ganador se llevará el ‘premio gordo’ del torneo: jugar, y en casa, en la Copa del Rey ante un equipo de Primera. Todos estarán en el bombo a excepción de los cuatro participantes en la Supercopa. Cómo será la cosa que el AEM también ha programado su particular partido de la Copa de la Reina en el Recasens. Por algo será.