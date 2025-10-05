Creado: Actualizado:

Después de cuatro meses sin baloncesto en el Barris Nord, vuelve la ACB y lo hace con novedades a todos los niveles: reglamentario, nuevos equipos –Burgos–, fichajes de altura y más socios que nunca en un Hiopos Lleida para el que una sola temporada ha sido suficiente para conquistar los corazones de los aficionados de este país gracias a una grada volcada con pasión de principio a fin. Conforme avanzaba el verano y se iban concretando los fichajes de Paulí, Ejim, Shurna, Agada, Krutwig, Zoriks, Diagne y Goloman, un rumor se extendió en el entorno situando al equipo en posiciones más tranquilas de la clasificación. Incluso hubo un momento en el que había alguien dentro del club que se postulaba para optar a plazas europeas. La realidad es otra y el objetivo marcado por la directiva y confirmado por el entrenador es consolidar la categoría. El mismo Gerard Encuentra ha afirmado que “esta temporada nos costará más alcanzar la salvación”. Es cierto que disponemos de doce jugadores –ni titulares ni suplentes– que pueden iniciar y acabar los partidos pero todos los equipos se han reforzado mucho y a priori nos tendremos que jugar la vida con los Granada, Burgos, Girona, Breogán, Bilbao y Andorra. De entrada la zona tranquila parece reservada para Zaragoza, Murcia, Manresa, Juventud y Gran Canaria, dejando las plazas, de play-off por el título a los Madrid, Barça, Unicaja, Valencia, Tenerife y Baskonia.

Primer partido en casa y primera victoria. Esto pinta muy bien. Tenemos que hacer del Barris Nord un fortín donde se escaparán solo los partidos previsibles de antemano. La salvación dependerá de lo que hagamos a domicilio y no habrá partidos fáciles. Sin embargo, jugando así no podemos desfallecer. Un estreno de cine.