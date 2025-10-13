Ya hay para preocuparse

Creado: Actualizado:

Una jornada más y la situación no mejora. Más aún, empeora. El Atlètic Lleida continúa sin ganar después de seis partidos disputados y se hunde en la zona de descenso. Vale, AEM, Lleida CF y Mollerussa, siguen en posiciones más o menos iguales a los de Gabri García y tampoco saben lo que es sumar tres puntos de una tacada. Pero tampoco es plan de aplicarse a aquel viejo refrán de “mal de muchos, consuelo de...”. O sea que, como mucho, lo que podemos es contemplar con sana envidia al Hiopos y su victoria en Can Barça haciendo, además, el milagro de convertir el Palau en el Barris Nord. Pero en la Dani Jarque no hubo ese milagro y eso que el equipo se la jugaba ante un rival drecto que estaba tan mal o peor que él. Y se perdió. Mal partido con error defensivo incluido que frustó cualquier posibilidad de triunfo.

A ver si, de seguir así las cosas, la triunfal marcha que el equipo leridano lleva en la Copa Federación, a dos partidos de ganar el título, y además en un Camp d’Esports que cada vez esta peor, más allá de los ingresos economicos que reporta al club, ha sido un lastre mental que los jugadores no saben gestionar bien. Y, además, con un partido de Copa del Rey, el día 30, de por medio. O sea que optimismo y esperanza hay, pero motivos para preucuparse, todos. Ya toca ponerse las pilas y pensar que con la Copa, únicamente, no se va a demasiados sitios y más si el próximo rival en casa es el líder, un Barça At lanzado hacia el ascenso.