David contra Goliath

E l Barris Nord vivirá esta temporada un nuevo capítulo del enfrentamiento del modesto David contra el todopoderoso Goliath. En este caso en versión competición. El Hiopos Lleida, con un presupuesto mayor que el de la temporada pasada pero todavía modesto, se enfrentará a equipos que multiplican por 10 su capacidad de gasto. Pese a las dificultades para encontrar datos fiables de los presupuestos de los equipos ACB, los cerca de cinco millones del equipo leridano deberán competir con los 45 de que dispone el Real Madrid o los 44 del Barça, o a los 25 del rival de ayer, el Valencia, pese a que aseguran que para su equipo masculino ‘solo’ son 18.

Sea como sea, la modestia económica de equipos como el Hiopos Lleida o el Baxi Manresa, otro caso similar, no supone ni mucho menos que no se pueda y que no se vaya a luchar contra los “Goliaths” de la Liga ACB. Todo lo contrario. El Hiopos Lleida tiene unas armas que ningún otro equipo de ACB tiene, una afición capaz de desplazar a más de 1.200 personas al Palau Blaugrana, y un Barris Nord capaz de condicionar y empequeñecer a cualquier rival, siempre que no suceda como ayer, que los árbitros condicionaron claramente la derrota de los de Gerard Encuentra.

Y en el aspecto estrictamente deportivo, hay que celebrar que esta temporada, a diferencia de la anterior, Encuentra cuente ya con toda su plantilla al completo. Y esto se nota, sobre todo, en el aspecto defensivo, donde, a diferencia de la campaña pasada, hay unos referentes que han llevado al Hiopos Lleida a ser una de las mejores defensas del campeonato. En resumen, preparémonos para emociones fuertes y, pese a lo que indica el realismo, seguro que no renunciaremos a nada, absolutamente a nada.