Historia en un patatal

Creado: Actualizado:

Y a está. El Atlètic Lleida ya sabe lo que es ganar en su estreno en la Segunda RFEF. Han tenido que pasar siete jornadas, siete, pero ya tiene sus primeros tres puntos de pleno derecho. Y lo ha hecho a lo grande, tumbando al líder de la categoría, un Barça Atlètic que dejó muy buenas sensaciones en el Camp d’Esports, pero no le alcanzó para derrotar a los de Gabri, que volvieron a evidenciar su pegada y también, todo hay que decirlo, sus lagunas defensivas. Un brillante 3-2 que dejó atrás el titubeante arranque liguero y el doloroso adiós a la final de la Copa Federación esta misma semana en una maldita tanda de penaltis ante el Ourense. Dicho esto, los que fueron al campo y los que siguieron el partido por televisión a través de Esport 3 pudieron constatar que el césped del estadio leridano está hecho una pena. Un patatal con más marrón que verde y con charcos, sin haber llovido, en la zona de los banquillos. Una muy pobre imagen que mucho nos tememos se repetirá la próxima semana cuando las cámaras ofrezcan en directo el histórico estreno del Atlètic Lleida en la Copa del Rey ante un Primera como el Espanyol. Es lo que tiene ir por la vida con medias tintas en un campo que arrastra un déficit endémico en este apartado y en otros, todo hay que decirlo, y sin un acuerdo firme para ponerle freno. Y más ahora que hay hasta tres equipos que pretenden disfrutarlo. En fin, alegrémonos, al menos, de la victoria. Vendrán más. Seguro.