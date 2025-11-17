Cantera de valores

Creado: Actualizado:

El pasado viernes el Barris Nord se vistió de gala para presentar a los 375 deportistas integrados en los 35 equipos que forman el Club Esportiu Força Lleida. La pista, más allá de aplausos y fotografías, se llenó de emociones. Niñas, niños y jóvenes de diferentes edades desfilaron con una pasión común: el baloncesto, un deporte envuelto a menudo en exceso de presión por las estadísticas, la competición y el propio entorno del deportista, no debemos olvidar que posee un valor educativo incalculable. Remarcar especialmente la implicación de las jugadoras y jugadores profesionales en dicho acto. En un momento en el que la sociedad reclama referentes, ver a deportistas de élite participar y acompañar a los más pequeños constituye toda una declaración de intenciones que difícilmente olvidarán y que debe propiciar que acudan a animar a los partidos del Robles y del Hiopos.

Ayer, el Hiopos Lleida no pudo ganar en la difícil pista del Baxi Manresa. En este arranque liguero y tras victorias de mucho mérito en el Palau frente al Barcelona y en el Barris Nord ante el Baskonia, el equipo parecía preparado para conseguir un resultado positivo en el Nou Congost. Los leridanos, hasta la fecha, han mostrado un rendimiento tan prometedor como irregular. El equipo ha demostrado ser capaz de lograr resultados sorprendentes pero también se ha mostrado vulnerable y con la percepción de que algunos partidos se le hacen largos. El equipo compite, juega siempre con energía y ofrece fases de muy buen baloncesto, pero los alterna con desconexiones puntuales especialmente en los últimos cuartos de algunos partidos. Es un inicio muy ilusionante, el equipo apunta alto, pero para mejorar debe mantener su mejor versión a lo largo de todo el partido.